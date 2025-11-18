Eerste productie-EV met ”batterij uit de hemel” stelt zwaar teleur

De heilige graal is hier, al blijkt ie nog niet zo heilig…

Het gaat al jaren in de EV-branche over één type batterij: de solid-state-batterij. Dit type accu gebruikt vaste stoffen in plaats van vloeibare componenten en zou hierdoor bijna alleen maar voordelen bieden. De batterij is lichter, heeft een grotere energiedichtheid en zou langer meegaan.

Als tussenstap introduceert het Chinese MG binnenkort de MG4 Anxin Edition. Deze extra uitvoering van de elektrische hatchback blijft technisch grotendeels gelijk aan de reguliere MG4, maar introduceert de semi-solid-state-batterij in productieauto’s. Het accupakket combineert vaste en vloeibare elektrolytcomponenten.

De accu

Om precies te zijn is de batterij van de MG4 een lithium-ionaccu op mangaanbasis met een zogeheten semi-solid-state opbouw. Hierbij bestaat meer dan 90 procent van de elektrolytstructuur uit vaste materialen, terwijl er nog een klein vloeibaar deel aanwezig is. De batterij is gemaakt door moederbedrijf SAIC in samenwerking met QingTao Energy.

Buiten de batterij zijn de wijzigingen beperkt. De Anxin Edition krijgt een 53,95 kWh-accupakket, identiek in capaciteit aan het bestaande pakket in de MG4. Daarnaast is het interieur aangepakt met een nieuw ontwerp, een groter middenscherm, wat fysieke knoppen en een draadloze smartphone-oplader. Het ontwerp en de aandrijflijn blijven verder gelijk aan de MG4 Electric zoals je die kent. MG benadrukt dat er verder geen technische wijzigingen zijn die invloed hebben op de efficiency.

Weinig veranderingen dus waardoor je zou zeggen dat de nieuwe batterij voor een grotere actieradius zou zorgen. Hij is immers even groot als het origineel. Vreemd genoeg is de semi-solid-state-accu zwaarder dan de oude LFP-batterij van MG4. Hij weegt 15 kilo meer. Nou goed, als ie dan maar een boel extra rijbereik biedt toch?

Actieradius van de EV met semi-solid-state-batterij

Daar gaat het mis. Ondanks de nieuwe technologie is de actieradius volgens de Chinese meetmethode 530 kilometer – exact gelijk aan de versie met de traditionele batterij. We zijn er dus helemaal niks mee opgeschoten, toch? Misschien is dat wat te cynisch. Iemand moet de eerste zijn en met deze MG4 gaat SAIC laten zien dat de solid-state-batterij weer een stap dichterbij is. Maar toch: hopelijk komen Mercedes en Toyota met een volledig solid-state-batterij die de verwachtingen waarmaken.

