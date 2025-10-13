Dat zeggen ze al een hele tijd, maar nu gaat het dan echt gebeuren bij Toyota.

Toyota heeft het al jaren over revolutionaire batterijen, maar dit keer lijkt het menens. Voor het eerst koppelt het merk een duidelijke datum aan de lang beloofde solid-state technologie. Niet “ergens in de toekomst”, maar concreet: 2027. Dan moet de eerste auto met deze batterij daadwerkelijk op de markt komen.

De techniek zelf is niet nieuw in de theorie, wel in de uitvoering. Solid-state batterijen gebruiken vaste materialen in plaats van vloeistoffen, waardoor ze veiliger, compacter en efficiënter zijn. Dat zou moeten zorgen voor aanzienlijk snellere laadtijden, langere levensduur en veel meer actieradius.

Toyota gaat de wereld nu echt veranderen

Toyota belooft indrukwekkende cijfers: duizend kilometer bereik en van tien naar tachtig procent laden in tien minuten. En dat zou nog maar het begin zijn, want latere generaties moeten zelfs richting de twaalfhonderd kilometer gaan. Daarmee zouden elektrische auto’s qua bruikbaarheid eindelijk kunnen wedijveren met benzinewagens.

Het belangrijkste verschil met eerdere beloften is dus de planning. Waar Toyota jarenlang vaag bleef over “ontwikkeling” en “onderzoek”, ligt er nu een concreet jaartal op tafel. Dat maakt dit moment anders: voor het eerst lijkt de technologie niet langer een toekomstbelofte, maar een product in voorbereiding.

Samen met Japanse industriële partners werkt Toyota aan manieren om de productie haalbaar en betaalbaar te maken. Want tussen laboratorium en showroom ligt nog een flinke kloof.

Toch is dit het eerste echte signaal dat solid-state batterijen niet langer sciencefiction zijn. En mocht 2027 inderdaad het jaar van de doorbraak worden, dan heeft Toyota niet alleen woord gehouden, maar ook de lat voor de rest van de industrie fors hoger gelegd.

Maar dat kennen we natuurlijk van Toyota…