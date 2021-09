Deze bloedmooie Alfa is nu ook interessant voor petrolheads!

Deze fantastische restomod was aanvankelijk alleen elektrisch, maar nu komt er alsnog een versie met een verbrandingsmotor!

Heel kort door de bocht heb je twee soorten autoliefhebbers: klassiekerliefhebbers en liefhebbers van moderne auto’s. Auto’s zijn nu eenmaal dusdanig veranderd door de tijd heen dat ze hele verschillende groepen mensen aanspreken. Toch kan klassiek en modern prima samengaan. We hebben inmiddels genoeg bloedgave restomods gezien die dat hebben bewezen.

Eind vorig jaar werd ons nog een prachtig exemplaar voorgeschoteld: een Alfa Romeo Giulia-restomod van het Italiaanse Totem Automobilli. Deze gemoderniseerde Giulia lag bijzonder prettig op het netvlies. Het maken van fraaie automobielen zit de Italianen nog altijd in het bloed.

Er kleefde wel één nadeel aan, voor de petrolheads althans. De auto was namelijk volledig elektrisch. Met deze klassieke ogende Alfa ga je dus fluisterstil door het leven. Dat is leuk voor woon-werkverkeer, maar een Giulia mag best geluid maken, nietwaar?

Gelukkig heeft Totem Automobili nu goed nieuws voor de liefhebbers van de ‘ouderwetse’ verbrandingsmotor: er komt nu ook een versie die niet elektrisch is. Deze luistert naar de naam Totem Automobilli GT Super en krijgt een heuse V6. Het gaat daarbij niet zomaar om een V6, maar om de aandrijflijn uit het topmodel van Alfa: de Giulia GTA.

In GTA-uitvoering levert de twinturbo 2,9 liter V6 maar liefst 540 pk. Dat is ruimschoots voldoende voor een klassieke Giulia. Totem Automobili kan er desgewenst echter nóg meer van maken. Voor de dappere klanten zijn ze bereid het vermogen op te schroeven tot 620 pk.

Afgezien van de aandrijflijn is de GT Super identiek aan de GT Electric. Dat betekent dus dat ook bij deze auto het koetswerk volledig uit carbon fiber is opgetrokken. Belangrijker nog: ook de GT Super is dus een bloedmooie auto. Het geheel ziet er fris en strak uit, maar doet geen afbreuk aan het origineel.

Degenen die staan te popelen om een exemplaar aan te schaffen moeten helaas nog even geduld hebben. De Totem Automobilli GT Super is nu namelijk nog een concept. De Italianen verwachten de productieversie pas over een jaar af te hebben.

De Italianen krijgen overigens concurrentie vanuit Duitsland. Het Duitse Emilia Auto komt namelijk óók met een restomod op basis van de Giulia GT, óók met de V6 uit de Giulia Quadrifoglio.

Foto’s: Ruatasiopx