Hervorming autobelastingen voorgesteld, is dit beter? - Autoblog.nl

Het huidige systeem van autobelastingen heeft een ‘tenminste houdbaar tot’ gehalte. En dus moet het (nieuwe) kabinet gaan kijken naar oplossingen

Hervorming autobelastingen. Waar te beginnen zou ik bijna zeggen. Er zijn op heel veel vlakken aanpassingen te doen. En sommige dingen moéten uiteindelijk anders. Denk aan het BPM-systeem, dat niet van toepassing is op volledig elektrische auto’s. Vandaag presenteren ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA hun blik op hoe het anders kan.

Hervorming autobelastingen met rekening rijden

De olifant in de kamer van dit plan is kilometerheffing. Dit is een soort verboden woord in Den Haag. Al meer dan 10 jaar is het onderwerp meerdere keren aan bod gekomen onder politici, maar tot concrete besluiten is het nooit gekomen. De ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA pleiten voor rekening rijden. Zoals ze het zelf noemen, Betalen naar Gebruik (BnG). Klinkt toch wat vriendelijker hè?

In het uitgeschreven plan staat een voorstel voor het nieuwe kabinet. Onder andere dat je dus gaat betalen per kilometer. Het tarief is in dit plan gekoppeld aan de CO2-emissie van het voertuig. Een auto die veel uitstoot moet meer per kilometer betalen dan een zuinig rakkertje. Een verandering in het systeem van autobelastingen is ingrijpend en dat snappen ook deze branche organisaties. Ze spreken over een transitie van minimaal 8,5 jaar.

Overige plannen

Verder stelt deze coalitie van automotive partijen voor dat er meer instroom van elektrische auto’s komt als alternatief op de ICE. Dat er meer ‘prikkels’ vanuit de overheid komen om bewuste keuzes te maken in aankoop en reisbewegingen. En dat er meer ingezet gaat worden op biobrandstoffen en synthetische brandstoffen. Dit laatste met name in gebieden waar bijvoorbeeld een elektrisch laadinfrastructuur moeilijk is.

Het is niet de eerste keer dat een ANWB of BOVAG een plan of ideeën aandraagt aan de regering. Uiteindelijk is het altijd maar afwachten wat politici er mee gaan doen.

Ben je 5 jaar oud en kun je deze tekst nog niet zo goed lezen? Geen probleem, bekijk dan de animatie hieronder.