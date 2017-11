De allerlaatste F12tdf is tevens de meest bijzondere

Wat een heerlijke samenstelling.

Een Ferrari F12tdf is natuurlijk al heel bijzonder. Het is extra speciaal als je het allerlaatste productie exemplaar in je bezit hebt. Dit is de laatste en Instagrammer gregb.23 mocht zijn TDF afgelopen maand in ontvangst nemen.

Zijn Ferrari wijkt af van de meeste TDF’s. Zo is de Tailor Made-lijst bij deze F2tdf zo lang, dat alle persoonlijke opties simpelweg niet op een plaquette konden worden omschreven. Om te beginnen is de satijn-groene lak uniek. Ferrari Tailor Made en de miljonair hebben de lakkleur de naam ‘Verde GB23 Opaco’ gegeven. De strepen en remklauwen werden gespoten in Rosso Dino. Het grote en opvallende Ferrari Scuderia-schild werd geschilderd op de auto.

De F12tdf heeft standaard het nodige aan carbon. Greg besloot om de carbon details in het groen te laten spuiten. Zelfs de diffuser moest groen carbon worden. De wielen en uitlaatsierstukken zijn uitgevoerd in satijn-zwart. Boven het Ferrari-logo op de achterkant prijkt de Italiaanse vlag. Het interieur is uitgevoerd in groen alcantara, in combinatie met oranje details. Ook hier weer een overdaad aan groen carbon.

De auto kleurt keurig bij de rest van het wagenpark van Greg. Zo heeft zijn Huayra BC een vergelijkbare kleurencombo. De andere auto’s van de stinkrijke ondernemer check je HIER.

Fotocredit: gregb.23 via Instagram