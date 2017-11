11 begeerlijke Porsches op gele platen

Deze Porsches maken hebberig.

Porsche is een populair merk onder Nederlanders met een gevulde portemonnee. Dat is ook niet zo vreemd, want het merk maakt dan ook geweldige auto’s. Ze zien er gaaf uit, zijn snel en de restwaarde blijft doorgaans op acceptabele hoogte. Een lijstje samenstellen met gave Porkers op gele platen is dan ook geen moeilijke taak. In de eerste plaats omdat er genoeg gave modellen op Nederlands kenteken staan. En ten tweede omdat er genoeg gave modellen zijn geproduceerd door het merk. In het lijstje hieronder check je enkele voorbeelden. Van jong tot oud, deze Porsches mogen op de oprit! Let wel: het overzicht is op basis van een persoonlijke voorkeur en daar denkt iedereen anders over. Klik op de foto om meer pica’s te bekijken.

Een PAARSE Porsche 911

Deze klassieker valt lekker op. Zo’n ducktail blijft een gaaf iets.

Porsche Cayman GT4

Een fijn recept, zo’n Cayman GT4. Een opvallend uiterlijk, in combinatie met een 911-motor gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Zoals het heurt.

Porsche 959

Dé klassieker die het vroeger opnam tegen dat andere icoon: de Ferrari F40.

Porsche 911 (991) GT3 RS

De meest geavanceerde GT3 RS vandaag de dag. Volgens sommigen een overdreven ding, met die enorme taartschep. Ik word er behoorlijk hebberig van.

Porsche 928 GTS

Deze bijdrage komt van zeer gewaardeerde collega @willeme. De 928 GTS is, zeker zo in het blauw, een fijn alternatief op het gebruikelijke spul. Onder de kap een dikke V8 met 350 pk.

Porsche Carrera GT

The obvious choice. Kan natuurlijk niet ontbreken in zo’n lijstje.

Porsche (997) GT2 RS

Minder schreeuwerig in vergelijking met zijn opvolger. Met 620 pk niet minder eng.

Porsche 918 Spyder Weissach Package

Een echte nekkendraaier. Met zijn geavanceerde techniek een bijzonder apparaat.

Porsche 968 CS

Onder andere geen achterruitenwisser en geen radio. Ach, wat moet je daar ook mee. Bij deze Porsche gaat het maar om één ding: rijden! Dat is ook de reden dat @willeme deze 968 CS erg begeerlijk vindt.

Porsche 911 (993) Turbo S

Toen een ‘Turbo S’ nog écht bijzonder was.

Porsche 911 GT3 RS 4.0

De gelimiteerde 4.0 RS kwam enkel een handbak. Een beter afscheid van de 911 (997) GT3 RS kon Porsche niet nemen