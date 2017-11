Felipe Massa zet (wederom) punt achter Formule 1

De coureur heeft een verklaring naar buiten gebracht.

Geen woordvoerder of deftig persbericht. Het is Felipe Massa zelf die via sociale media bekendmaakt te stoppen met de Formule 1 na dit seizoen. Massa plaatste vanmorgen een video op Twitter waarin hij het nieuws aan de wereld brengt. Dit keer is het écht definitief, aldus de Braziliaans Formule 1-coureur.

Het nieuwtje komt niet als een complete verrassing. Vorig jaar maakte de Williams-rijder al duidelijk te willen stoppen met de koningsklasse in de autosport. Williams wist de coureur echter over te halen om nog tenminste één seizoen te racen voor het team. Met nog twee races op de kalender, leek Massa nu het moment daar om het nieuws naar buiten te brengen.

In het filmpje bedankt Massa zijn team, sponsors en vrienden voor zijn tijd in de F1. Op 26 november zal de Braziliaan voor het laatst in actie komen in een Formule 1-auto. Dan is de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi.