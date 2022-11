De Alpina XB7: dit is de meerprijs ten opzichte van een X7

We weten de prijs van de vernieuwde Alpina XB7. We verklappen alvast dat het niet alleen de duurste X7 is, maar ook de duurste Alpina.

Waar tuners meestal de dikste versie van een auto als uitgangspunt nemen, gaat Alpina iets anders te werk. Zij pakken doorgaans juist de subtopper. De Alpina B5 is daarom gebaseerd op de M550i en niet op de M5. Bij de X7 is het een iets ander verhaal. De Alpina XB7 is gebaseerd op de X7 M60i en dat is wel de topversie. Een X7 M is er namelijk niet.

Dit betekent dus ook dat de Alpina XB7 (met afstand) de duurste versie is van de X7. Bij de Alpina B5 is het nog een dilemma of je nu voor de M5 moet gaan of voor de Alpina, maar dat is bij de X7 niet aan de orde.

Aangezien Alpina tegenwoordig weer officieel in ons land te krijgen is (bij Dusseldorp) kunnen we nu de Nederlandse prijs van de vernieuwde XB7 melden. De vanafprijs is – hou je vast – €239.960. Aangezien een BMW X7 M60i vanaf €188.178 te krijgen is, praten we over een meerprijs van meer dan een halve ton.

Wat krijg je daar voor terug? Allereerst een flinke powerupgrade. Het vermogen stijgt van 530 pk naar 621 pk. Daarnaast heeft de XB7 800 Nm koppel, 50 Nm meer dan de X7 M60i. Ook is de topsnelheid niet begrensd, zodat je door kunt knallen tot 290 km/u. Op de Autobahn uiteraard.

Van Alpina mag je natuurlijk meer verwachten dan een gekietelde motor. Ook het onderstel is aangepast en je krijgt uiteraard de typische uiterlijke kenmerken. De splitter, de velgen, de uitlaten, je kent het wel.

De Alpina XB7 heeft meer concurrenten dan alleen de BMW X7 M60i. Sterker nog: de Mercedes-AMG GLS 63 is qua prijs en vermogen een meer directe concurrent. Voor de volledigheid zetten we daarom alle top-SUV’s even op een rijtje.

BMW X7 M60i (530 pk): €188.178

Range Rover LWB P530 HSE (530 pk): €217.477

Mercedes-AMG GLS 63 (612 pk): €234.052

Alpina XB7 (621 pk): €239.960

Bentley Bentayga V8 (550 pk): €273.798

Vergeleken met zijn meest directe concurrent is de XB7 nog steeds duur, maar een Alpina is wel exclusiever dan de Mercedes. Dat is ook wat waard.