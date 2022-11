Nieuwe Volvo EX90 is helemaal officieel! Eindelijk!

Eindelijk, de nieuwe Volvo EX90 is hier! Kijk eens hoe mooi!

Soms heeft een automerk zóveel teasers vrijgegeven dat we even moesten twijfelen: was deze auto er al? Denk aan de Renault Clio van de huidige generatie of BMW M3 Touring. De compleet nieuwe Volvo EX90 valt ook onder die noemer. We zeggen compleet nieuwe EX90 alsof er een voorganger is.

In dit geval is dat de Volvo XC90. De vorige generatie was een compleet nieuwe richting voor Volvo qua platform, design en techniek. Zijn opvolger, de nieuwe Volvo EX90 dus, zet ook de toon voor alle nieuwe Volvo’s die hierna gaan komen. Wat ons betreft is dat goed nieuws, want het is een beedlschone auto’s qua proporties en lijnvoering. Vergelijk het met een Tesla Model X of BMW iX. Dan is de EX90 een rijdend kunstwerk!

Nieuwe Volvo EX90

In 2030 is Volvo een fabrikant van enkel en alleen elektrische auto’s. Dat betekent dus dat de auto’s die nu geïntroduceerd worden elektrisch zullen zijn. De EX90 is uiteraard een zevenzits SUV-crossover, net als de XC90. De auto zal in China en de Verenigde Staten in elkaar geschroefd worden. Logisch, daar verkopen ze ook het beste.

Afmetingen Volvo EX90

De Volvo EX90 staat op het SPA2-platform. Mocht je dat bekend voor komen, dan kan dat kloppen. De Polestar 3 staat er immers ook op. Sterker nog, de Volvo EX90 en Polestar 3 hebben exact de zelfde wielbasis van 2,99 meter. De lengte is 5,04 meter lang en de hoogte bedraagt 1,75 meter. De Volvo is dus flink langer en hoger dan de Polestar-variant.

Dat resulteert in een redelijk grote bagageruimte: 1.910 liter met de banken plat. Dat is 40 liter minder dan een Mercedes-Benz E-Klasse stationwagon van de vorige generatie. Er is een frunk, maar die stelt met 37 liter niet zoveel voor. Dat is jammer, want bij een zevenzits auto is dat wel lekker. Als je de stoelen omhoog hebt, inclusief de derde zitrij heb je net iets meer dan 300 liter. Het is dus wederom de keuze: mensen óf bagage. Gelukkig kan er een dakkoffer op.

Aandrijflijnen

Er zijn twee aandrijflijnen mogelijk voor de nieuwe Volvo EX90. Deze hebben beide twee motoren: eentje op de vooras en een op de achteras. De EX90 Twin AWD Ultra heeft 408 pk en 770 Nm en haalt 585 km op een volle accu. De 0-100 km/u-sprint is in 5,9 seconden afgelegd.

Wil je meer? Dat kan! Dan krijg je de EX90 Twin Performance AWD Ultra met 517 pk en 910 Nm. Die knalt in 4,9 seconden naar de 100 km/u. Deze haalt 580 km op de accu. De topsnelheid is in alle gevallen een nogal trage 180 km/u.

Mocht je de EX90 langzaam vinden (in relatie tot het vermogen dan), heb je een punt. De verklaring is simpel, want de EX90 weegt minimaal iets meer dan 2,8 ton. Ja, serieus. We hadden gehoopt dat de accu’s lichter zouden worden, maar Volvo heeft ons juist meer accu’s gegeven: 110 kWh om precies te zijn.

Snelladen kan tot 250 kW. Geinige feature (doch niet nieuw): je kan ook de andere kant op laden: dus mocht je een boormachine willen gebruiken of mocht je buurman in zijn oude Nissan Leaf gestrand zijn: je kan ernaar toe en die EV voorzien van elektriciteit.

Zijn er nog verdere bijzonderheden?

Ja en nee. Volvo noemde vooral heel veel termen die we 5 jaar geleden al hoorden. Over the air-upates, recycling, abonnements-diensten en ga zo maar door. Toegegeven, Volvo begint meteen met een compleet nieuw platform én nieuwe designtaal. Dat gebeurt meestal een keer in de 10 tot 15 jaar. Wel is het interieur beeldschoon en met het optionele Bowers & Wilkins-systeem zit het met de audio ook wel goed.

De nieuwe Volvo EX90 is al te bestellen vanaf vandaag! De instapper (de EX90 Twin AWD Ultra) kost 102.495 euro en de snellere versie (EX90 Twin Performance AWD Ultra ) gaat voor 107.495 euro weg. Een EX90-abonnement kost je 1.549 euro per maand.

De oude blijft nog eventjes

De Volvo XC90 zal overigens niet direct uit productie gaan. Voor markten waar de elektrische auto nog niet omarmd is, zal de PHEV nog een tijdje leverbaar blijven. Dat is niet de eerste keer dat Volvo een ouder model langer in productie houdt, denk maar aan diverse Polar-modellen van weleer.

