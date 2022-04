Helaas: de vernieuwde Alpina XB7 ziet er niet beter uit dan de X7

Alpina laat nu al de vernieuwde XB7 zien, maar misschien hadden ze ons nog even de tijd moeten geven om aan de nieuwe neus te wennen.

Beginnen we net te wennen aan de grote nieren, komt BMW met het volgende controversiële designelement: gespleten koplampen. Aan de gefacelift X7 de twijfelachtige eer om deze te introduceren. De auto werd vannacht onthuld en dus was het niet voor alle BMW-liefhebbers lekker wakker worden.

BMW liet ook meteen de dikste versie zien, in de vorm van de X7 M60i. Maar er zit natuurlijk nóg een dikke versie aan te komen: de Alpina XB7. Alpina – nu eigendom van BMW – is er als de kippen bij en laat nu al een eerste afbeelding zien van de vernieuwde XB7.

Het is nog een render, maar we kunnen natuurlijk niet verwachten dat Alpina de auto nu al klaar heeft. We krijgen wel alvast een goed zicht op de neus van de Alpina BX7. En die vergt de nodige gewenning. Maar dat ligt meer aan BMW zelf dan aan Alpina. Alhoewel de Alpina-splitter de neus er niet subtieler op maakt.

Design is natuurlijk subjectief, maar we kunnen niet direct spreken van een verbetering. Zeker in deze lichte kleur is het een vrij rommelig geheel. Ook vallen de getinte koplampen ontzettend uit de toon. Hieronder de nieuwe en de oude XB7 naast elkaar, oordeel zelf.

Alpina XB7 (2020) Alpina XB7 (2022)

Op de techniek van de vernieuwde Alpina XB7 zal ongetwijfeld weinig aan te merken zijn. De XB7 krijgt net als de X7 M60i een nieuwe 4.4 V8 met mild hybrid-techniek. In de M60i levert deze 530 pk en 750 Nm koppel, maar Alpina doet er uiteraard nog een schepje bovenop. De XB7 krijgt 630 pk en 800 Nm aan koppel.

De vernieuwde Alpina XB7 zal vanaf september te bestellen zijn en in december zal de productie van start gaan in het Amerikaanse Spartanburg. Voor die tijd krijgen we uiteraard ook alle foto’s en info.