BMW belooft dat ze Alpina niet radicaal gaan veranderen

Uiteraard heeft BMW Alpina niet zonder reden gekocht, maar fans van Alpina worden gerust gesteld met de belofte dat er in feite weinig gaat veranderen qua modellen.

Na jarenlang naast elkaar bestaan te hebben, heeft BMW dit jaar besloten om Alpina volledig op te nemen in hun gamma doormiddel van een overname. Toen noemden we het al een kans om beide merken een impuls te geven. Zo kan BMW immers hun strategie om te vergroenen makkelijker aan Alpina doorgeven en de expertise van Alpina in hun eigen modellen gebruiken. Tot en met 2025 gaat er in ieder geval zo goed als niks veranderen wat betreft de modellen en de strategie van Alpina zoals die nu is. Verwacht dus nog steeds nieuwe Alpina modellen zoals ze dat al jarenlang volhouden.

Toekomst

Na 2025 heeft BMW echter wel plannen om de beoogde plannen voor Alpina door te voeren. BMWBlog heeft in gesprek met Adrian van Hooydonk het gehad over wat dat precies betekent. Om het gelijk maar even te koppelen aan goed nieuws: BMW belooft fans van Alpina dat je niet hoeft te vrezen voor radicale veranderingen. Ze weten dat Alpina heilig is voor sommigen.

Heilig

Wat er wel gaat veranderen is nog niet concreet, maar Van Hooydonk blijft het nu bij business as usual houden. “We hebben Alpina voor een reden gekocht en weten dat we er voorzichtig mee moeten zijn. Alpina is succesvol in hun segment, want het betekent iets: hoogwaardig, luxueus en handgemaakt. Wij vonden dat een goede aanvulling voor ons gamma en vanwege de hulp die BMW altijd aan Alpina heeft gegeven, kan dit voor nu gewoon zo blijven.”

Als er dus veranderingen komen, zullen deze voorzichtig en juist gemaakt worden, aldus Van Hooydonk. Zoals gezegd wordt het concreter na 2025, maar er wordt verwacht dat Alpina het relatief kleine gat moet vullen tussen Rolls-Royce en de meest hoogwaardige BMW-modellen. Het zou best een soort rivaal kunnen worden voor Audi’s nieuwe submerk Horch, maar dan op zowel luxe als sportiviteit gericht. Je hoeft je hart echter niet meer vast te houden: Alpina blijft Alpina.