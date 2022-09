Ook de Alpina XB7 heeft nu een discutabele neus

Jawel, ook de Alpina XB7 moet er aan geloven.

De hoge heren bij BMW hebben in hun onmetelijke wijsheid bedacht dat een discutabele grille alleen niet genoeg is. Nee, de topmodellen moesten ook discutabele koplampen krijgen. Dat zagen we voor het eerst op de nieuwe 7 Serie en ook de X7 moest eraan geloven bij de facelift.

Misschien vinden ze dit bij Alpina ook helemaal niet mooi. Maar ja, zij moeten het ook maar doen met wat BMW verzint. De vernieuwde XB7 is dus niet het fraaiste wat we ooit gezien hebben van Alpina. Al moeten we zeggen dat dit groenblauwe exemplaar al een stuk beter smoelt dan de render van een lichtgrijze XB7 die we in april te zien kregen.

Destijds liet Alpina het bij één plaatje, maar inmiddels is de vernieuwde XB7 in zijn geheel onthuld. De X7 heeft de gebruikelijke Alpina-behandeling gekregen, met een aangepaste voorbumper, vier uitlaten en andere velgen.

Onder de motorkap huist dezelfde 4,4 liter V8 als in de X7 M60i. Dit het nieuwe S68-blok, dat zijn debuut beleefde in de gefacelifte X7. Standaard is deze goed voor 530 pk en 750 Nm koppel. Uiteraard is het blok in de vernieuwde Alpina XB7 niet standaard. Alpina heeft er 621 pk en 800 Nm van gemaakt.

Dit zorgt ervoor dat deze mastodont tot indrukwekkende prestaties in staat is, ondanks het gewicht van 2.730 kg. De Alpina XB7 knalt in 4,2 seconden naar de 100 km/u en heeft een top van 290 km/u.

Zoals we gewend zijn van Alpina is ook het onderstel aangepast, met andere schokdempers. Met de luchtvering komt de auto 20 mm dichter bij het asfalt te liggen in Sport-modus. Bij snelheden boven de 250 km/u zakt de auto nog eens 20 mm.

Qua vermogen en koppel is er trouwens geen vooruitgang geboekt ten opzichte van de pre-facelift Alpina XB7. Die wel mooiere koplampen heeft. Misschien kun je daarom beter een jong gebruikt exemplaar opzoeken. Het is maar een tip…