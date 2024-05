Omdat we ook weleens iets positiefs over de hoofdstad mogen zeggen; de Amsterdamse aanpak van de files blijkt te werken…

De combinatie Amsterdam en een site voor en door autoliefhebbers is over het algemeen geen goede. Nergens ter wereld worden namelijk zulke belachelijke maatregelen bedacht om de automobilist te pesten.

30 in de hele stad? Doe we. Parkeren voor 9 euro per uur? Doen we. 100 scanwagens die rondrijden om iedereen te pakken die vergeten is om te betalen? Doen we. Diesels weren? Doen we. Parkeervergunningen weigeren aan oude auto’s? Doen we ook.

Het is een stad die gerund wordt door idioten en iedere stad krijgt het bestuur dat hij verdient. Zullen we maar zeggen. Maar vandaag kunnen we ook eens iets positiefs zeggen over onze hoofdstad.

De Amsterdamse aanpak van de files blijkt namelijk te werken.

Amsterdamse aanpak files blijkt te werken

Iedereen die weleens in Amsterdam is geweest, weet dat het een crime is om er te rijden. Als het je al lukt, want je staat meestal in de file. En dat geldt al helemaal tijdens de feestdage, zoals Pinksteren. Ieder jaar gegarandeerd een mega-file binnen de Amsterdamse poorten.

Maar dit jaar niet. De maatregelen om dat te voorkomen hebben gewerkt, meldt de Amsterdamse stadszender AT5, Normaal staat het helemaal vast op vrije dagen en dit jaar viel het mee. Dat is toch best positief te noemen. Maar wat houdt die Amsterdamse aanpak van de files dan in?

Nou, simpel. Veel verkeer wil namelijk naar de parkeergarage van de Bijenkorf bij de Dam. Daar staat het altijd vast, omdat de auto’s van alle kanten komen.

Nu dus niet meer, want de Damstraat is afgesloten, zodat auto’s niet meer vanaf de Wallen naar de garage komen. Merkte ik zelf ook vorige week. Ik bleek er wel te kunnen komen, maar reed ongemerkt al zeker 2 kilometer op een fietspad. Kleinigheidje en dat terzijde natuurlijk. Niemand raakte gewond, dus het viel allemaal mee.

Maar goed, er is meer. Bij de Stopera hangen nu borden die aangeven dat er tussen 11 en 18 uur geen doorgaand verkeer mogelijk is en bij echt grote drukte worden verkeersregelaars ingezet die weer meer wegen blokkeren.

En het werkt dus. Want dit jaar was er wel een beetje file tijdens de Pinksterdagen, maar niet zo heftig als normaal. Dus hierbij een virtuele hoedtik aan de Amsterdamse aanpak van de files. Mag ook weleens.

En dan gaan we vanaf nu die stad weer gewoon bashen. Wat denken ze wel! ;-)