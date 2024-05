Volkswagen komt met gelimiteerde (en dure) ID.7 Tourer

Een gelimiteerde en dure ID.7 Tourer? Dat klinkt goed. vertel meer!!

De Volkswagen ID.7 Tourer was er al een tijdje natuurlijk, maar als er nieuws is over de grote elektrische stationwagen, willen we je dat niet onthouden. Volkswagen komt namelijk met een gelimiteerde en dure variant van de ID.7 Tourer.

En al is het zeker niet de eerste die je op de weg za zien, toch heeft VW hem de ‘First Edition’ gedoopt. En meteen een enorme prijs meegegeven van € 64.990. Da’s een hele smak geld inderdaad. Maarrrrr… Daar krijg je wel wat voor!

Volkswagen komt met gelimiteerde en dure ID.7

Allereerst weet je dat er maximaal 139 andere ID.7 Tourer First Editions zullen rondrijden. Volkswagen heeft hem namelijk gelimiteerd op 140 stuks. En alsof dat nog niet genoeg is, zit hij ook tot de nok toe vol met opties.

Wat dacht je van Exterieur Pakket Plus. Daarin zit onder meer een panoramadak met instelbare transparantie, progressieve besturing, Dynamic Chassis Control en geluidsisolerende ruiten.

Maar wacht, er is meer. Zo krijg je ook standaard een warmtepomp en een elektrisch uitklapbare trekhaak. En ook het Interieur Pakket Plus wordt aangevinkt. Daarin zitten onder meer elektrisch verstelbare, verwarmbare én ventileerbare stoelen die je ook nog eens masseren, een verwarmde achterbank én een lekker dik audiosysteem van Harman Kardon. En een groot scherm vanzelfsprekend ook.

Als laatste heeft de Volkswagen ID.7 Tourer First Edition de knappe 20 inch lichtmetalen velgen standaard.

En dan gaan we nu eens rekenen…

Als je alle pakketten, opties en velgen normaal zou bestellen op een ‘gewone’ ID.7 Tourer, zou je in totaal bijna 70.000 euro mogen aftikken. De velgen kosten namelijk alleen al 590 euro. het Exterieur pakket is normaal €2.690, de opties voor binnen kosten 2290 en de trekhaak en warmtepomp kosten allebei 1090 euro.

En dan is het ineens wel een goede deal, want je bent zo’n 3500 euro voordeliger uit als je de ID.7 Tourer First Edition koopt. En je hebt een plaatje waarop staat dat je een gelimiteerd model rijdt.

Simpel toch?