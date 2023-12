Wij weten wat jij allemaal uitspookt in de file

Het is onderzocht, dus wij weten nu echt wat jij allemaal uitspookt als je in de file staat.

Even dachten we dat ze verdwenen waren, die files. Corona zorgde ervoor dat we lekker thuis bleven met z’n allen en dat zag je ook terug an de fileberichten. Die waren er vrijwel niet. Maar helaas, die luxe is voorbij.

We staan weer meer in de file dan ooit en daar hebben we het maar mee te doen. En wat doe je allemaal als je stilstaat? Nou, best een boel, blijkt uit onderzoekvan verzekeraar Allianz Direct. En daarom weten wij nu precies wat jij allemaal uitspookt in de file.

In de file peuter jij in je neus

Jazeker, jij peutert in je neus als je in de file staat. Want dat doet 39% van de automobilisten. 42% heeft bovendien ook weleens een andere bestuurder betrapt op neuspeuteren tijdens een file.

Let voortaan dus maar goed op of je vanuit de auto naast of voor je niet stiekem wordt bespied. En als je geen privacyglas hebt, is de kans groot dat je bekeken wordt terwijl jij je dikke groene bul uit je neus peutert. By the way, waar laat je die?

Je doet ook aan fileflirten

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 1 op de 10 Nederlanders weleens flirt met andere bestuurders terwijl ze in de file staan. Grappig, ik behoor blijkbaar tot die 9 anderen, want hoe ik mijn best ook doe, de dames kijken altijd met een goor gezicht naar me terug. Kan ook door die vinger in mijn neus komen.

Of deze gewoonte ontstaat uit verveling of voortkomt uit een oprechte zoektocht naar de liefde is niet duidelijk, maar als jij weleens een man/vrouw/X hebt opgepikt in de file, dan moet je ons dat zeker laten weten

Doen we dan niks nuttigs als we stilstaan?

Jazeker wel, we doen ook nuttige dingen. Zakelijke telefoontjes bijvoorbeeld. Bijna 1 op de 10 Nederlanders woont wel eens een zakelijk gesprek als een Zoom of Teams vergadering bij vanuit de auto. Wel link als je ook de videofunctie aanzet natuurlijk

Mocht je veel bellen in de auto, doe dat dan wel handsfree. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat meer dan driekwart van alle mensen het asociaal vindt om de telefoon in de hand te houden tijdens het rijden.

Verder luisteren we natuurlijk, graag naar de radio (zet even Radio 10 aan tijdens de spits, Somertijd is echt hilarisch), mijmeren we over vakanties en vergapen we ons aan de mooie auto’s om ons heen.

Of zijn we wat vergeten? Wat doe jij dan als je in de file staat? Laat maar weten!