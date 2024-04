Amsterdam discrimineert inwoners met weinig geld

En chauffeurs van andere interessante auto’s hebben ook een probleem, Amsterdam discrimineert eigenaren met een oude auto.

De hoofdstad van Nederland laat zich maar moeilijk combineren met de automobiel. Elke vier jaar stemmen de Amsterdammers op partijen die anti-auto zijn. Dus ja, dan krijg je maatregelen die anti-auto is.

Nu is het ook ergens te begrijpen, de stad wordt telkens drukker bezocht, terwijl er nauwelijks mogelijkheid is om de infrastructuur te verbeteren. Dus ja, meer auto’s terwijl er geen ruimte bijkomt resulteert in problemen. En dus is een oplossing nodig.

Amsterdam discrimineert arme eigenaren

Nu heeft de gemeente genoeg maatregelen getroffen om het leven van de automobilist onmogelijk te maken. denk aan een maximumsnelheid van 30 km/u of het weten van vieze diesels. Om maar te zwijgen van de torenhoge parkeertarieven en de 100% pakkans van de parkeer-razzia.

Maar nu heeft de gemeente Amsterdam een nieuwe bedacht: je krijgt GEEN parkeervergunning als je een vervuilende auto hebt. Althans, dat is het plan van het college. Volgens het plan kunnen mensen met een auto die aan Euro 5-emissiesklasse voldoet een vergunning krijgen. Alle andere arme sloebers met een oude auto krijgen geen vergunning.

Volgens de gemeente Amsterdam moet deze maatregel zorgen voor een schonere lucht. Strikt genomen zou dat zeker zo kunnen zijn. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre de maatregel in relatie staat tot het ongemak voor de inwoner. Want een Euro 5 auto is natuurlijk een stuk duurder dan een Euro 4.

Autoblog Nuance

Nu is het ook de hoogste tijd voor een beetje Autoblog Nuance. Want het is natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel. Ten eerste geldt de regeling voor alle NIEUWE aanvragen die eraan komen.

Dus heb jij nu een Euro 4-auto, dan hoef je niet je auto te vervangen voor een Euro 5-wagen. Sterker nog, sta je op de wachtlijst voor een parkeervergunning voor een Euro 4-auto, dan nog is er geen oprobleem. Alleen bij de nieuwe aanvragen die gedaan worden is Euro 5 vereist.

Via: Het Parool