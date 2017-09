De Arden AJ1 is een Djèk met klassieke swek

Haal die sigaar maar vast uit de humidor.

Deze klassieker komt namelijk uit de tijd dat Jaguar nog oude Britse herenkamers op wielen maakte. Dat wil zeggen een plethora van hout en leder in het interieur, dat naar verloop van tijd onvermijdelijk verrijkt werd met het aroma van tabaksrook en olie. Echt betrouwbaar waren oude Jags namelijk niet te noemen.

Wat dat betreft was het waarschijnlijk wel een goed idee om zo’n bak te laten tunen door Duitsers. Want jawel, ondanks de Engels aandoende naam komt Arden uit het Duitse Krefeld. Arden is ‘toevallig’ de achternaam van oprichter Jochen Arden. Bij het bedrijf specialiseren zich echter in Britste auto’s. Nog altijd kan je bij ze terecht om je Jags, Range Rover’s, Bentley’s en MINI’s van spoilers en dergelijke te laten voorzien. Daarnaast restaureren ze ook klassieke auto’s.

Op de IAA staat deze AJ1 op basis van de Jaguar XJ V12. Het is een belangrijke auto in de historie van Arden, want het was de eerste volledig aangepakte auto die Jochen Arden presenteerde aan de wereld. De gebruikelijke chromen details van de XJ zijn op de AJ1 zwart gemaakt (toen al!), er zitten vier forse eindpijpen op en gave two-tone wit-zwarte velgen. Vind jij het wel wat, of heb je liever een paar Air Jordans?