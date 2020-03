De Audi A3 Sportback is splinternieuw

De nieuwe Audi A3 Sportback is de meest luxe variant van de vier nieuwe MQB-broeders.

In relatief korte tijd hebben de merken van de Volkswagen Groep hun C-segment modellen vernieuwd. De Skoda Octavia, Seat Leon en Volkswagen Golf zijn sinds kort kakelvers. We missen dan nog eentje, de meest luxe van het stel: de Audi A3 Sportback. Deze is zojuist onthuld op de niet-Salon van Genève. Net als voor de andere broertjes in de familie geldt dat de nieuwe Audi A3 Sportback op een doorontwikkeld MQB-platform staat.

Design

De Audi A3 Sportback is overduidelijk een Audi-ontwerp: zeer strak en herkenbaar. Toch is het niet een één-op-één kopie van de vorige. Net als de A1 Sportback heeft de A3 Sportback iets meer smoel gekregen. De grille en koplampen zijn wat groter. De ruimte tussen de grille en motorkap is trouwens niet het resultaat van matige afwerking, maar moet refereren aan de luchtinlaat van de Audi Quattro S1. Ook aan de achterzijde is de A3 iets meer uitgesproken. Voor de mensen met een meetlint: de nieuwe A3 Sportback is 4,34 meter lang, 1,82 meter breed en 1,43 meter hoog.

Interieur

Het belangrijkste van een Audi A3 Sportback is misschien wel het interieur. De A3 combineerde de luxe, afwerking, materiaalgebruik en mogelijke uitrusting van een auto uit het E-segment in een C-segment auto. Het was een onderscheidend USP. Het ziet er wederom heel erg chique uit. Net als Golf, Leon en Octavia heeft de A3 geen pookknop meer (in het geval van een automaat) en zijn er overal schermen. Wel is de ambiance aanmerkelijk luxer. Voor wie wél bijzondere bekleding wenst, maar geen leder: er is stoffen bekleding leverbaar die uit PET-flessen is vervaardigd.

Motoren

De nieuwe Audi A3 Sportback is te verkrijgen met drie motoren. Gek genoeg heeft Audi er niet voor gekozen om ze zo’n ’35 TFSI’ naam te geven. Althans, volgens het persbericht van de Duitsers. Wellicht dat het alsnog straks op de bevallige bips van de A3 Sportback staat. Enfin, het begint met een 1.5 TFSI. Deze viercilinder levert 150 pk. Dan volgen er nog twee diesels. De instapper heeft 116 pk. Dat is niet zo opmerkelijk, wel dat het een 2.0 TDI is.

Dat zijn waarden die we in 1999 zagen bij diesels met dit slagvolume. De reden is vrij logisch: een grotere motor die minder hard hoeft te werken is in de WLTP relatief zuinig. Volgens Audi zelfs 3.6 liter op 100 km! Wil je minder zuinig rijden, dan kan dat met de Audi A3 Sportback 2.0 TDI met 150 pk. Alle drie de motoren hebben een handgeschakelde zesbak. Een zeventraps S tronic is optioneel. In allee gevallen is er sprake van voorwielaandrijving. Audi bevestigt dat er meer motorvarianten bij komen. Quattro vierwielaandrijving wordt op een later moment beschikbaar.

Twee plug in hybrides

De Audi A3 Sportback was er voorheen als A3 E-Tron, die voor korte tijd best populair was in Nederland, dankzij een gunstige bijtelling. Deze uitvoering maakte enkele maanden geleden zelfs een welkome comeback. Nu komt er dus een compleet nieuwe e-Tron. Sterker nog, er zijn er zelfs twee. In beide gevallen gaat het om een 1.4 TSI met elektromotor en S Tronic. Het begint bij 204 pk, maar er is ook een versie met 245 pk.

Sedan, S3 en RS3

In eerste instantie komt er alleen de Audi A3 Sportback. Van de A3 Limousine is bevestigd dat deze later arriveert dit jaar. Tevens zal de S3 volgen rond die tijd. Ook wordt er een ‘heel sportieve‘ versie aangekondigd. Grote kans dat de RS3 eveneens niet meer lang op zich laat wachten.