De nieuwe Porsche 911 Turbo S is los

De Porsche 911 Turbo is nu écht een dikbil en officieel bloedsnel!

Porsche heeft diverse gave modellen die altijd terugkomen. Denk aan de GT3, RS of een GTS. Maar de 911 Turbo is toch wel het meest iconisch. De auto waarmee je alles kunt. Altijd. Mocht je denken dat de nieuwe Audi RS6 de ultieme allrounder is: als je geen kinderen hebt, is de 911 Turbo alles wat je nodig hebt.

Turbo S

Per generatie wordt de 911 Turbo sneller, luxer en dikker. Dat is met de 992 generatie (de huidige 911 generatie) ook het geval. Porsche heeft per direct twee modellen onthuld: de 911 Turbo S Coupé en de 911 Turbo S Cabriolet. Een non-S verwachten we binnen niet al te lange tijd.

Motor

Het belangrijkste aspect van de 992 Turbo S is natuurlijk de motor. Nu is elke 992 voorzien van een turbocompressor en een Taycan Turbo juist weer niet. Maar zowel de naam als de blaasinstrumenten kloppen helemaal bij deze Porsche. De 3.8 liter zescilinder motor is helemaal nieuw. Ditmaal is het afgeleid van het blok dat we ook kennen uit de 992 Carrera. Uiteraard werd er veel aangepast. Denk aan verbeterde koeling, grotere turbo’s en elektrisch verstelbare wastegate kleppen. Het resultaat is bijna bizar te noemen: maximaal levert de zescilinder boxermotor 650 pk en 800 Nm!

Prestaties

Uiteraard is de 992 Turbo S voorzien van vierwielaandrijving, waardoor je het vermogen en koppel ook daadwerkelijk kwijt kunt. De krachten worden overgebracht via een achttraps automaat met dubbele koppeling (PDK). De 0-100 km/u sprint duurt nu slechts 2,7 seconden, 2 tienden sneller dan de vorige editie, de 991 Turbo S. Volgens Porsche is de topsnelheid 330 km/u. Waarschijnlijk is dat nog een héél bescheiden opgave.

Breder

We hadden het al over het feit dat de nieuwe Porsche 992 Turbo S een dikbil is. Het zijn echter niet alleen de billen die extra breed zijn. Ook aan de voorzijde werd de 911 breder, namelijk 45 millimeter. Daarmee is de 911 Turbo nu 1,84 meter breed. Aan de voorzijde! Aan de achterkant was de 911 Turbo nooit een bescheiden auto en dat is met de 992 niet anders. Er kwam zowel links als rechts een centimetertje bij. Voor de goede orde: de Porsche 911 Turbo S is nu 1,90 meter breed. Een brede auto betekent ook brede banden. Voor staat de 911 Turbo S op 255/35 20 en achter op 315/30 21 rubber. De 911 Turbo S is niet alleen breder, maar ook 1 centimeter lager.

Interieur

Een van de unieke aspecten aan een 911 Turbo S is zijn interieur. In tegenstelling tot een supercar hoef gaat in- en uitstappen relatief eenvoudig. Het interieur is erg luxe en uiteraard tegen betaling zo luxe te maken als je zelf wilt. De mogelijkheden zijn oneindig. Het dekseltje waar de zekeringen achter zitten kun je in leer laten bekleden. Echt waar. Je krijgt standaard in elk geval een volledig lederen interieur (dus ook dashboard en deurpanelen) met koolstofvezel en aluminium details. Het GT-stuurwiel krijg je ook mee, evenals het Sports Chrono package. Mocht je even willen relaxen, de Bose geluidsinstallatie is een optie op de 911 Carrera, maar standaard in de Turbo S. Optioneel is een Burmester-systeem leverbaar.

Prijs

De Porsche 911 Turbo S is altijd een koopje geweest. Relatief gezien althans. Qua prestaties, luxe, gadgets, bruikbaarheid en comfort zijn er weinig concurrenten. Ten opzichte van een (bijvoorbeeld) BMW M4 lever je niet heel veel comfort in, maar qua acceleratievermogen kun je het McLarens erg lastig maken. De nieuwe 911 Turbo S Coupé is verkrijgbaar vanaf 279.000 euro. Voor de mensen die graag genieten van mooi weer, de nieuwe Porsche 911 Turbo S Cabriolet kost 294.100 euro.