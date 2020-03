Facelift voor de E-Klasse

Zoals het een facelift betaamt zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd bij de E-Klasse. De E-Klasse is het bestverkochte model van Mercedes-Benz. De huidige, tiende, generatie stamt uit 2016 en is nu gefacelift.

Uiterlijk

De facelift van de E-Klasse is voorzien van een hoger chroomgehalte. De vernieuwde bumpers krijgen bij de Avantgarde uitvoering twee chromen lamellen en hoogglans zwarte spijlen. De Exclusive doet er met een speciale grille en grote chromen sierelementen in de voorbumper nog een schepje bovenop. Ook de kofferdeksel en lichten zijn vernieuwd. De nieuwe koplampen zijn standaard volledig LED. Ga je voor een Avantgarde, AMG Line of All-Terrain krijg je er nog een verhoging in de motorkap in de vorm van een powerdome bij. Het kleurenpallet van de vernieuwde E-Klasse is uitgebreid met highteczilver, grafietgrijs metallic en mojavezilver.

Interieur

Ook aan het interieur zijn wat nieuwe kleurencombinaties toegevoegd. Voor de Avantgarde kun je nu ook magmagrijs/nevagrijs krijgen. De Exclusive heeft er twee combinaties bij: zwart/notenbruin en magmagrijs/macchiatobeige. De cockpit is voortaan standaard voorzien van twee 10,25 inch displays. Mocht dit te klein zijn levert MB optioneel 12,3 inch. Het MBUX multimediasysteem is verbeterd, zo is LINGUATRONIC-spraakbediening voortaan standaard.

Motoren

Er komen ook nieuwe motoren voor de E-klasse. De M254 is een mild-hybrid die met een 48 volt-generator zorgt voor 21 pk en 180 Nm extra koppel. Samen met de viercilinder is dit goed voor 292 pk. Ook kun je kiezen voor de nieuwe 3.0 zes-in-lijn met een gecombineerd vermogen van 387 pk.

Rijassistentie

In 2016 liep de E-Klasse nog voorop met de rijassistentiesystemen, nu zijn ze voorzien van de nodige updates. De nieuwe stuurwielen hebben hands-off herkenning waardoor je geen stuurbeweging meer hoeft te maken om te laten weten dat je als bestuurder nog alert bent. De dodehoekassistent is voorzien van uitstapwaarschuwing en de remassistent heeft er een afslagfunctie bijgekregen. Het lijkt alsof je bij de facelift amper nog zelf moet rijden. Met het parkeerpakket krijg je de 360 graden camera en kan de E-Klasse voortaan zelf inparkeren in alle parkeervakken.

All-Terrain

De All-Terrain uitvoering van de E-Klasse heeft een vernieuwde look gekregen die meer naar een SUV moet neigen. Alle kenmerkende onderdelen zoals de grille en beschermingsplaat zijn nu voorzien van hoogglans chroom.

Ondanks dat Mercedes Benz de toevoeging van extra chrome benadrukt oogt het als een mooi geheel. Van de All-Terrain zul je moeten houden, die is in mijn ogen wat meer uitgesproken. Wat vind jij?