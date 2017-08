De Audi Q2 heeft een nieuw topmodel

De bescheiden SUV krijgt een motor waarmee de standaardsprint behoorlijk rap achter de rug is.

In 6,5 tellen is het namelijk alweer gebeurd en dat allemaal dankzij de 2.0 TFSI met 190 pk en 320 Nm. Bovendien krijgt deze Q2 standaard quattro, bedraagt de topsnelheid 228 km/u en komt het gemiddelde verbruik uit op een acceptabele 1 op 16,4. Wie dat in de praktijk haalt mag ons mailen.