Zoveel verdiende de overheid aan autobelastingen

We maken ons op voor een rijtje pittige comments.

Alles bij elkaar ving de overheid in 2016 maar liefst 20,7 miljard euro aan milieubelastingen en nog eens 4,6 miljard euro aan milieuheffingen, zo becijferde het CBS. Aan brandstofaccijnzen werd een fijne 8,1 miljard euro opgehaald en aan motorrijtuigenbelasting 5,6 miljard euro.

Ook stegen de BPM inkomsten met 6,1 procent om uit te komen op een totaal van 1,6 miljard euro. Bijna precies een jaar geleden was staatssecretaris Wiebes nog van plan om de BPM af te schaffen. We zijn benieuwd hoe het intussen met die plannen gesteld is.

Relatief gezien stegen de inkomsten uit milieubelastingen trouwens niet zo stevig. In 2011 maakten milieubelastingen nog 17,1 procent van de totale belastinginkomsten uit, vorig jaar was dat 15,3 procent.

Foto: Aventador SV Roadster, 106.817 euro aan BPM, via Autojunk.