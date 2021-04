Audi A7L: nieuw en uniek model - Autoblog.nl

Het Sportback element is verdwenen en daar is een meer limousine achtig design voor teruggekomen. Dit is de Audi A7L!

De autoshow van Shanghai is gaande en dat betekent traditioneel ook dat je wat bestaande modellen met extra lengte kunt tegenkomen. De komst van de Audi A7L is wat dat betreft geen verrassing. Wel een verrassing is hoe de Duitse autofabrikant dit heeft aangepakt.

Normaal gesproken heeft de A7 een aflopende daklijn, wat hem dat Sportback design geeft. In het geval van de A7L is dat element en stuk minder geworden. Audi zegt er zelf over dat de verlengde A7 een combinatie is tussen een limousine en een Sportback. Nou, dan krijg je dus dit. Daarmee is het een uniek model. De Audi is 5,076 meter lang. De wielbasis is 9,8 centimeter gegroeid ten opzichte van een gewone A7.

De A7L komt in de loop van 2021 exclusief in China op de markt. Het model is in samenwerking met SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) ontwikkeld. Standaard zaken op deze auto zijn quattro vierwielaandrijving, een meesturende achteras en adaptieve luchtvering.

De Audi A7L is niet het enige model dat dit jaar tot stand zal komen in samenwerking met SAIC. Er komt ook nog een 4,87 meter lange SUV voor China van de twee samenwerkende partijen, dit model staat gepland voor de tweede helft van 2021.