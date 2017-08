Lezersvraag: Wat zou jij kopen voor €65.000?

De configurators en occasion-sites kunnen weer aangeslingerd worden!

Het bezit is het einde van het vermaak, wordt wel eens gezegd. De weg ernaar toe is veel leuker. Dat lijkt te kloppen. We maken ons allemaal er schuldig aan. Lang, veel te lang bezig zijn om jouw ideale Panamera, Giulia of Range Rover Velar samen te stellen. Het wordt nog erger als je gaat kijken op sites als Marktplaats. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Omdat het zoeken misschien wel het leukste onderdeel is, spelen we daar graag op in. In een onwillekeurig terugkerende rubriek ‘Wat zou jij kopen?’ leggen wij een dilemma aan je voor. Een aantal weken zijn we voor het eerst begonnen, nu is het budget iets beperkter, namelijk € 65.000. Kun je nog steeds een hele hoop voor krijgen.

Net als vorige keer is de keuze is niet helemaal vrij. Je moet aan een paar eisen voldoen.

Een nieuwe Hot Hatch (dus nieuw, niet gebruikt)

Een grote vakantie auto (minimaal plaats voor 5 personen en veel ruimte)

Een sportwagen (met achterwielaandrijving)

Een nieuwe Hot Hatch voor de dagelijkse kilometers. Lekker voordelig in het onderhoud en je hebt fabrieksgarantie. Daarbij zijn de huidige B-segement Hot Hatches waanzinnig leuk. Een ruime auto voor de vakanties spreekt voor zich, evenals een sportwagen met achterwielaandrijving. Om af te trappen, dit zou ik zelf uitkiezen:

Nieuwe Hot Hatch

Peugeot 208 GTI

De afgelopen jaren was er een ware revival van de compacte hot hatch. Onze specialist @CasperH heeft ze allemaal gereden en zijn oordeel was duidelijk: de Ford Fiesta ST is de leukste. Deze wordt helaas niet meer nieuw geleverd (binnenkort komt de nieuwe driecilinder ST). Maar ook al was de Fiesta nog te verkrijgen, ik zou voor de Peugeot 208 GTI gaan. Het totaalpakket spreekt heel erg aan. Met 208 pk is het een serieus rappe auto, de standaarduitrusting is dik voor elkaar en het stuurt echt heel erg leuk. Het is geen hardcore hot hatch, maar om elke dag in te rijden een prima compromis. Daarbij is het een bijzonder fraaie hot hatch. Chique en klasseloos tegelijk. Een rode graag. Kosten: ongeveer 30 mille.

Grote Vakantieauto:

Mercedes-Benz E55 AMG Combi (S211)

In eerste instantie dacht ik aan een Volvo. Een hele late V90 is geweldig. Maar gezien het feit dat een fictieve vraagstelling ga ik voor de leukste stationwagon: de Mercedes-Benz E55 AMG Combi. Nee, niet met de 6.2 V8, maar de 5.4 met een ouderwetse supercharger erop, waardoor je 700 Nm op de achterwielen hebt. Alhoewel met een paar kleine aanpassingen 600 pk en 800 Nm geen enkel probleem is. Het zijn enorm fijne kilometervreters, deze E-klasses. Als dit je daily is loop je erop leeg. Maar het is de ideale auto om van stal te halen voor de vakanties. Mede dankzij bijna 2.000 liter bagageruimte, ook niet verkeerd. Voor 20 mille zijn ze redelijk te vinden in Duitsland.

Sportwagen met achterwielaandrijving

Nissan 350Z (Z33)

Nog 15 mille over. De Honda S2000 is een beetje de standaardkeuze voor velen in deze prijsklasse. Ondanks dat ik enorm respect voor die auto heb, ontbreekt de wens om er eentje aan te schaffen. Die motor is de attractie, maar ook een nadeel: onderin is ‘ie niet vooruit te branden. De 350Z is net even wat stoerder, terwijl de V6 lekker veel kracht heeft over het gehele toerenbereik. Ik zou hem zeker niet origineel laten, dit is bij uitstek een auto om te tunen. Er is veel voor te krijgen en de basis is uitstekend. Voor 15 mille zijn er prima exemplaren te vinden. Daarna sparen voor een Nismo bodykit…

Dus dan is het nu de vraag aan jou, de trouwe lezer. Als je 65 mille stuk kan slaan, welke nieuwe hatchback, ruime vakantie-auto en achterwielaangedreven sportwagen komen er bij jou voor de deur te staan?