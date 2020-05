De auto moet dood zodat het OV Corona overleeft

Snode plannen.

We leven nog steeds tussen hoop en vrees waar het gaat om het coronavirus. Velen onder ons zullen waarschijnlijk de indruk hebben dat het allemaal alweer een beetje op zijn eind loopt. Nieuwe IC-opnames en sterfgevallen dalen met de week en het land gaat langzaam weer open. Maar is dat wel de juiste inschatting? Komt er een tweede golf? Is er überhaupt groepsimmuniteit? En hoe normaal wordt het nieuwe normaal? Dat blijven de onbeantwoorde vragen. Vooral als het gaat om zaken waar mensen dicht op elkaar zitten, zoals festivals, sportwedstrijden en -oh gruwel- het OV.

Nou weten wij benzinehoofden natuurlijk al lang dat eigenlijk niemand met het OV wil reizen. Echter, bepaalde politieke krachten proberen ons al decennia massaal uit die eigen comfortabele auto te krijgen en in zo’n blikken dwangbuis te duwen. Als een vegetarische Border Collie met een Che Guevarra shirt aan, dirigeren ze ons als makke lammeren zo’n meurende NS contraptie in. Door de heilige koe enorm hard te belasten bijvoorbeeld.

Het coronavirus is voor deze beweging (even los van alle tragedie) een vloek en een zegen. De zegen: veel mensen laten eindelijk hun auto staan. De vloek: ze gaan absoluut niet met het OV en zullen dat ook volhouden. Het basis probleem van het OV is hetzelfde gebleven, namelijk dat er ook andere mensen die je niet kent in je vervoersmiddel zitten. Alleen waar je vroeger alleen het risico liep een ongewenst gesprek met een dronkaard op te lopen, kan je nu opeens een virus opdoen dat je leven, je longen en potentieel andere lichaamsdelen bedreigt.

De Londense burgervader Sadiq Kahn heeft gelukkig een oplossing voor het probleem bedacht. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is het níet het opschorten van de enorme bedragen die autorijders moeten neertellen als ze door Londen willen cruisen, zodat iedereen met de auto kan. In plaats daarvan is het juist het tegendeel. Op aanraden van denkgroep Transport for London (TFL) wil de burgemeester Londen een van de grootste autovrije zones ter wereld maken.

De gedachte hierachter is dat als er geen auto’s op de straten rijden, mensen eerder gaan lopen of fietsen. Die mensen zitten dan dus niet in het OV, waardoor er in bussen, treinen, metro’s et cetera meer ruimte komt. Alsnog wil de burgemeester het gebruik van het OV desalniettemin afraden tenzij het echt nodig is. Oké dan. De maatregelen zouden het afluiten van Waterloo Bridge en London Bridge voor auto’s kunnen behelzen. Daarnaast wordt sowieso Londens fameuze congestion charge harder dan ooit ingezet. Als je tussen 07:00 uur en 22:00 uur in Londen wil rijden, moet je zeven dagen per week vijftien Pond betalen voor dat genoegen.

Strak idee, of wordt Corona hier misbruikt om iedereen behalve de politici zelf uit de auto te jagen? Laat het weten, in de comments!