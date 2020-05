Rosberg: “Michael Schumacher hield met opzet WC bezet”

Bekend vlogger Nico Rosberg doet een boekje open over zijn samenwerking met Michael Schumacher.

Man man man wat missen we Nico Rosberg toch in de F1. Oké, de meesten van jullie zullen wellicht instinctief reageren met ‘oh ja joh?’, maar denk er even over na. In 2014 en in 2016 hadden we tenminste echte strijd om de titel. Vanaf 2017 wisten we na één race alweer dat Hamilton kampioen was. In tegenstelling tot Valtteri Bottas, slaagde de Duits-Finse Monegask erin onder de huid van Lewis Hamilton te kruipen met puike resultaten en mentale weerbaarheid. In een interview met Motorsport-Total geeft Rosberg aan dat hij dat laatste leerde van ene Michael Schumacher.

Der Michael had in 2010 genoeg van zijn pensioen en kwam na drie seizoenen langs de zijlijn terug in de F1 bij het splinternieuwe fabrieksteam van Mercedes. Dat team was op dat moment de facto de regerend kampioen, het was immers stiekem het oude Brawn GP team. Voor Rosberg was de komst van Shuey een verrassing van het onaangename soort:

Ross Brawn belde me op en zei ‘oh trouwens, je teammaat wordt niet Button of Heidfeld, maar Michael Schumacher’. Ik dacht ‘oh mijn god’. Er ging vanalles door mijn hoofd. Ik dacht dat ik geen kans zou hebben, dat ik ‘m misschien niet bij zou kunnen houden en dat hij het hele team naar zijn hand zou zetten. Hij was immers de grootste aller tijden. Het was een heel raar moment. Nico Rosberg, vlogger

Uiteindelijk bleek dat er zelfs bij Schumacher wat sleet op zat. Na drie jaar buiten de F1 en inmiddels als vroege veertiger, was Rosberg hem meestal sneller af. Schumachers derde jaar bij Mercedes was relatief gezien zijn beste, maar toch hield hij het daarna voor gezien. Rosberg heeft naar eigen zeggen desalniettemin veel geleerd van de Rekordmeister, met name op het vlak van mentale ‘spelletjes’:

Michael is psychologisch echt een krijger, ik heb heel veel van ‘m geleerd in die drie jaar. Hij hoeft er niet eens zijn best voor te doen, het komt voor hem gewoon natuurlijk. Hij gaat in je hoofd zitten, van de ochtend tot de avond. Er zijn heel veel voorbeelden. Een legendarische was voor de kwalificatie in Monaco. We hadden maar één WC in het motorhome. Vijf minuten voor de start van de kwalificatie moest ik nodig plassen, dus ik bonkte op de deur en dergelijke. Hij zat binnen en deed alsof zijn neus bloedde. Met nog een minuut voor de kwalificatie kwam ‘ie naar buiten en speelde hij de vermoorde onschuld. ‘Oh sorry, ik wist helemaal niet dat je hier stond’. Nico Rosberg, vlogger

Rosberg heeft al meermaals aangegeven dat hij later in de strijd met Hamilton voornamelijk psychologisch alle zeilen bij moest zetten om de Brit te verslaan. Vaak wordt hem voor de voeten geworpen dat hij alleen kon winnen met dit soort psychologische ‘trucs’. Kenners weten natuurlijk dat voor Hamilton de mindgames net zo makkelijk komen als voor Schumacher. Zie Rosberg wellicht als de gefrustreerde voetballer die eerst een sneaky onbestraft elleboogje krijgt en dan een opzichtige rode kaart scoort met een lompe overtreding.

In 2016 waren de lessen van Shuey desalniettemin voldoende voor de titel, waardoor diezelfde Shuey vooralsnog nog steeds de enige echte Rekordmeister is.