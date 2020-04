Waarom de files straks langer dan ooit worden

Geniet nog even van de rust. De files worden straks langer dan ooit.

Het is momenteel rustig op de Nederlandse wegen. Extreem rustig. Dit heeft alles te maken met de coronacrisis. Een groot deel van de bevolking werkt (deels) vanuit huis. Lekker doorrijden voor de mensen die nog wél naar het werk moeten.

Deze periode van totale rust op de wegen is het tegenovergestelde van wat we eerst zagen. Er sneuvelden records, de filezwaarte nam toe en het werd drukker en drukker op de Nederlandse wegen. Als de coronacrisis straks achter de rug is, is er een dikke kans dat de files langer dan ooit gaan worden.

In het Verenigd Koninkrijk heeft AutoTrader een onderzoek uitgevoerd onder 3.000 consumenten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen straks na de crisis sneller een eigen auto willen. Door het virus kijken mensen anders naar het openbaar vervoer. Bovendien is er een kans dat er zaken blijvend gaan veranderen in het OV.

Het OV staat voor een enorme uitdaging. Om hier in Nederland die 1.5 meter afstand te kunnen garanderen moeten er veranderingen gaan plaatsvinden. Dit, terwijl de treinen tijdens de spits op een doordeweekse dag al behoorlijk vol zaten.

De kans is ook dat hier in Nederland veel mensen voor een eigen auto gaan shoppen. De kosten voor het openbaar vervoer liggen hoog en het hebben van een klein autootje kan een betaalbaar alternatief zijn. En zo kun je er donder op zeggen dat de files straks langer dan ooit worden. Krijgt die linkerbeen van je ook weer eens wat gezonde beweging. Tenzij je een automaat hebt natuurlijk. (via AMonline)

Foto: @larsmolema12345 via Autojunk