De Autoblog route – Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden

Op Nederlandse routes kunnen autoliefhebbers (nog steeds) hun hart ophalen en daarom neemt Autoblog je graag mee op een van onze videoroutes.

Soms lijkt het wel alsof je altijd richting racecircuit, Eiffel of Alpen moet om nog lol te hebben met je auto, maar wekelijks gaan we op pad om een rijtest op te nemen. Als dat niet op een zonnige locatie in Zuid-Europa is dan zijn we toch echt op de Nederlandse wegen aangewezen maar, dat hoeft zeker geen straf te zijn. Genieten van je auto en van wat Nederland aan moois te bieden heeft is nog steeds prima te combineren. Om je te inspireren nemen we je mee langs een van de routes die we maandelijks zelf rijden voor onze video opnames.

Vandaag nemen we je mee over de Zuid-Hollandse eilanden en Zeeland.

Startpunt:Shell Aveling, Aveling 102, Hoogvliet

Een prima startpunt voor elke filmdag is de pomp. Even de tank aftoppen met V-Power want we zijn meestal niet met een 1.0 driecilindertje op pad en dan zijn we voorzien voor een dag (de filmroute is zonder heen en weer rijden een dikke 165km). Shell V-Power Benzine heeft een hoog octaangetal van minimaal 98, in plaats van 95 bij Euro benzine. Iets wat zeker bij de ‘doorsnee-Autoblog-rijtest-auto’ van belang is. Dat Shell V-Power drie keer actiever is in het verminderen van wrijving in de motor dan Shell Euro 95 is een mooi bijkomend voordeel.

Op pad richting Europoort: A15, afslag Brielle de N57 op

Vanaf Hoogvliet is het altijd prima vrachtwagens spotten tot aan de afslag Brielle vanwaar het verder gaat op de N57, een enkele keer mist Wouter de afslag en dan is het even zaak om de verloren tijd goed te maken…

Eerste filmstop: De Punt, Ouddorp

Ondertussen zijn we Stellendam en Ouddorp gepasseerd en na circa 43km komen we aan in De Punt, een klein natuurgebied wat tegen de Brouwersdam is aangeplakt. De reden dat we deze kleine omweg naar de Brouwersdam maken: de wegen zijn op zich aardig, maar wellicht de omweg niet eens waard. Echter vlak voor je de weer links naar de Brouwersdam gaat ligt een mooi en afgelegen tunneltje. Je stoort er niemand en het galmt er goed. Altijd even meepakken!

Tweede filmstop: Brouwersdam

De plek om je auto aan het water te parkeren zonder dat je op zand hoeft te gaan staan of capriolen uit hoeft te halen is de Brouwersdam, ‘klein’ voordeel: hier is over het algemeen een prima snackkar naast de vele strandtenten te vinden. Prima bestemming dus voor een zonnige dag, maar ook prima om warme chocomelk te drinken in de herfst en winter.

De Brouwersdam is volledig geasfalteerd, maar er waait continu zand de dam op. De lokale autoriteiten vegen de hele dam regelmatig schoon, maar dat heeft altijd maar een tijdelijk effect. Persoonlijk vinden we het leuks om de Brouwersdam te bezoeken in de winter. Ruig weer maakt de ruige dam nog wat leuker en heeft additioneel voordeel dat er minder ander verkeer is. Opgewaaid zand, al dan niet natregend, maken dat de haakse bochten de dam wat glibberig zijn. Vreemd genoeg staat er geen bord met slipgevaar, hoewel dat wel terecht zou zijn.

Het zomerseizoen heeft ook zo zijn charme, de strandtenten staan er dan en in de zee zijn dan veel kite- en golfsurfers te vinden. De illusie van de uitgestorven dam heb je dan niet meer, je rijstijl aanpassen is dus het devies.

Halverwege de dam rijd je de provincie Zeeland in. Inderdaad daar pas, de twee meest Noordelijke eilanden behoren tot de provincie Zuid-Holland. Een feit wat iedereen die daar niet in de regio woont, niet scherp op het netvlies heeft.

Toeristje spelen: Neeltje Jans

We laten vakantieoorden Renesse en Burgh Haamstede links liggen en vervolgen onze weg op de N57. Als we toch in de buurt zijn dan is het na enkele km’s verder op de N57 het imposante Deltawerk Neeltje Jans wat we vervolgens aandoen. Het is moeilijk om de wereldberoemde Oosterscheldekering samen met een auto op film te vangen, maar er zijn daar toch wat leuke hoekjes te vinden. Rijd in ieder geval even naar de Hoogh Plaetweg, dat is een leuk stukje. Daar faketen we nog wel eens dat je daar hard een bocht uit kan komen, terwijl het daar hartstikke dood loopt.

Via de Oosterscheldekering zetten we koers richting Veere, bij Vrouwenpolder verlaten we de N57 om de Polredijk op te draaien. Die weg was de runnerup bij onze verkiezing van de lekkerste rijwegen van Nederland. Het is een mooi stukje met bochten op een dijk, typisch Hollands glorie dus.

Welke kant nu? Middelburg

Vanaf Veere zoeken we de N57 weer op en gaan richting Middelburg. Als je tijd over hebt doe je Middelburg even aan voor een terrasje en anders ga je voorbij Middelburg richting Arnemuiden langs de N665. Vanaf Arnemuiden laten we die weg los en volgen we volledig het Veerse Meer voor tientallen km’s. Totdat we de N256 kruisen en die weer richting het Noorden volgen. Links en rechts langs deze route maken we onze beelden bij de verschillende mooie punten.

Naar het Oosten: Bij Zierikzee rechtsaf

De N57 eindigt en daar pakken we de N59 richting het Oosten, richting Bruinisse dus. Halverwege de oversteek van de Grevelingen kiezen we weer het zuiden om zo de route te eindigen in St Philipsland langs de N257. Een rondje Anna Jacobapolder is een mooie afsluiter van de route, de dijkwegen aan de buitenrand van het schiereiland zijn lekker en verlaten. Het is een stukje Nederland, waar drukte nog niet lijkt te bestaan.

Inmiddels hebben we dan over het algemeen genoeg materiaal voor een speelfilm waarvan we de beste 10 à 20 minuten op maandagmiddag aan jullie laten zien. Genoeg inspiratie lijkt ons om zelf ook je auto te pakken en te genieten van de mooie routes die ook Nederland te bieden heeft. Mocht je daar nou ook een video van maken, upload hem dan op Autojunk. We zijn benieuwd.

Een race experience op Circuit Zandvoort winnen? Het kan nu met Shell V¬-Power! Meld je aan voor Miles & Me en maak na iedere Shell V-Power tankbeurt kans.