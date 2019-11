Defender 110 ster in nieuwste James Bond-film

Dit moet je weten.

De nieuwe Land Rover Defender 110 was stiekem al gespot op de set van de nieuwste Bond-film, toen nog in camouflagevorm. Zo wisten we al dat deze auto een rol zou krijgen in de 25ste James Bond. Nu maakt Land Rover het nieuws officieel bekend met aanvullende informatie.

In de nieuwste Bond-titel No Time To Die is de Defender 110 onder meer te zien tijdens spannende achtervolgingsscènes, inclusief de nodige offroad acties. Andere Land Rover-producten die een rol spelen in No Time To Die zijn de Range Rover Sport SVR, de Land Rover Series III en de Range Rover Classic.

Het is het perfecte uithangbord voor Land Rover om de nieuwe Defender te promoten. De 4×4 komt in de lente van 2020 op de markt. Precies in de periode dat No Time To Die in de bioscoop verschijnt. De Defender die de makers hebben gebruikt tijdens de filmopnamen neemt Land Rover mee naar de Los Angeles Auto Show, later deze maand. Het is bovendien voor het eerst dat de nieuwe Defender op Amerikaanse grond is te zien.

De Land Rover Defender 110 is de eerste variant die je begin volgend jaar kunt kopen. Pas later in 2020 is ook de reeds aankondigde Defender 90 te krijgen. No Time To Die verschijnt april 2020 in de bioscoop.