Open je BMW nu ook met lege smartphone

Want sleutels zijn niet meer van deze tijd natuurlijk.

BMW heeft al enige tijd een Digital Key-systeem, waarbij een smartphone-app de plaats inneemt van een fysieke autosleutel. De technologie staat echter niet stil en daarom vond BMW het tijd voor een update.

Je kunt met de huidige Digital Key je dikke BMW openen en sluiten en de motor starten. De auto ontgrendelen is gewoon een kwestie van je smartphone tegen de deur houden. Als je daar geen voorstelling van kunt maken: Wouter demonstreert het voor je in deze video.

BMW is nu bezig aan een 2.0 versie van dit systeem. Een van de belangrijkste vernieuwingen is een beveiligingschip die losstaat van het besturingssysteem van je smartphone. Dit betekent bijvoorbeeld dat je nu ook de auto kunt openen als de batterij van de telefoon leeg is. De geüpdatete versie van de Digital Key wordt eind dit jaar verwacht.

Een 3.0 versie zit ook al in de pijplijn. Deze versie gaat gebruiken maken van Ultra Wideband-technologie. Dit betekent onder meer dat je niet meer de moeite hoeft te nemen om je smartphone voor de deur te houden. Als je hem in je broekzak hebt zitten is dat al genoeg om de auto te ontgrendelen. Is dat even handig. Het nieuwe systeem is volgens BMW ook nog eens beter beveiligd tegen diefstal.

BMW werkt overigens niet op eigen houtje aan dit systeem. Ze werken samen met andere automerken en smartphonefabrikanten onder de noemer Car Connectivity Consortium. Autofabrikanten die bij het CCC zijn aangesloten zijn onder meer Volkswagen en GM. Vanuit de tech-hoek zijn grote jongens als Apple en Samsung vertegenwoordigd. De samenwerking is er opgericht om de systemen te standaardiseren. Met zo’n grootschalige aanpak zal het wellicht niet lang meer duren voordat de autosleutel een relikwie uit het verleden is.