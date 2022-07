Deze Audi A5 is niet zo netjes overgespoten

Soms is het beter om te investeren in een goede spuiterij voor je auto, anders krijg je net zoiets als deze Audi A5.

Het spuiten van een auto is een vak. Iedereen die wel eens een overgespoten auto heeft gezien kan dit beamen. Er zijn best wat beunhazen die niet het mooiste werk opleveren. Spetters of panelen niet goed afgewerkt. Helaas komt het voor. Goed inlezen waar je de auto laat overspuiten is essentieel.

Je kunt ook zelf aan de slag gaan. Zou dat met deze overgespoten Audi A5 het geval zijn geweest? Context ontbreekt, maar een setje foto’s van de Duitsers zijn gedeeld via Facebook. Alles wat je maar verkeerd kunt doen met het spuiten van een auto is hier verkeerd gegaan.

Een te dikke laag zodat er spetters ontstaan, het niet afplakken van zaken als ramen, verlichting en grille. Nee, dit lijkt bijna met opzet gedaan om de overgespoten Audi A5 zo te vergallen.

De verf zit werkelijk overal op de Audi, tot in het motorcompartiment toe. We gokken dat je best vaak witte verf aan je handen hebt met het openen van de portieren.

Elk nadeel heeft zijn voordeel. Per ongeluk een paaltje raken is geen probleem. Gewoon zorgen dat je een spuitbus in je dashboardkastje hebt liggen. Uitstappen, even bijspuiten en klaar.

Eigenlijk helemaal zo gek nog niet, deze overgespoten Audi A5 Sportback.