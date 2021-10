Kia EV6 rijtest: de leukste Kia in jaren

We gingen eindelijk rijden met de Kia EV6 voor een rijtest. Wat blijkt, het is de leukste Kia in jaren!

De EV6 is het belangrijkste model voor de Zuid-Koreaanse autofabrikant in een lange tijd. Met deze auto begint Kia het elektrische offensief. Ze pakken het meteen goed aan. Een uniek vormgegeven elektrische auto op een nieuw platform. Met laadmogelijkheden die op het niveau liggen van Porsche en Audi. Kijk, dat is nog eens binnenkomen.

Inmiddels kennen we de EV6 al een tijdje. Maar van rijden was het nog niet gekomen. Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Wouter en Martijn reisden daarom af naar Spanje om de Kia EV6 aan een rijtest te onderwerpen.

Van de elektrische auto komen allerlei varianten. Het begint bij 170 pk en loopt op tot maximaal 585 pk. Achterwielaandrijving is de basis, maar vierwielaandrijving is ook mogelijk. Zo is er voor ieder wat wils.

Prijzen beginnen bij € 44.595 voor de Kia EV6. Mobility Service rekent een vanafprijs van 528 euro per maand op basis van 60 maanden of 10.000 kilometer. De bijtelling komt dan neer op 172 euro per maand in schijf 1, of 230 euro per maand in schijf 2. Dat zijn de prijzen voor 2021. Het goede nieuws is dat Kia de EV6 dit jaar kan leveren, waardoor je dus nog profiteert van de lagere bijtelling.