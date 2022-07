Vernieuwde Kia Seltos heeft keurig interieur

De vernieuwde Kia Seltos is gewoon heel erg ordentelijk. Keurig.

Ja, we weten dat het niet meer relevant om elke keer te praten over hoe Kia er 25 jaar geleden voorstond. De Zuid-Koreaanse autobouwer maakte in feite Japanse auto’s uit de jaren ’80 (in de jaren ’90). Betaalbaar, compleet, betrouwbaar maar met bijzonder weinig sjeu. Niet alleen figuurlijk, ook letterlijk. De Kia Pride was een jaren ’80 Mazda 121 bijvoorbeeld!

Nu heeft Kia het wereldwijd bijzonder goed voor elkaar met een complete range aan goed smoelende modellen. Die worden ook constant voorzien van updates, zodat het gamma er modern uitziet. Voor vandaag is de Kia Seltos aan de beurt. De Seltos is eigenlijk nog een beetje een ietwat ouderwetse Kia in de zin van het woord dat ‘ie veel waar voor zijn geld biedt.

Groen is de vernieuwde Kia Seltos, wit is de oude. Dit is toch genieten?

Pas sinds 2019

Het model – dat niet in Nederland leverbaar is – loopt pas sinds 2019 mee, maar Kia heeft de auto voorzien van een update. De neus is een stuk strakker en loopt helemaal in de pas met de rest van de andere Kia’s. De in de grille doorlopende verlichting is een ietwat kitscherige, doch herkenbare feature.

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen nog duidelijker. De reguliere achterlichten zijn namelijk vervangen door een bijzonder vormgegeven ornament met een lichtbalk. Daarbij is er onderaan een mooie aluminium plaat die een succesvol en avontuurlijk suggereert.

Interieur vernieuwde Kia Seltos

Waar Kia serieuze stappen heeft gemaakt met de vernieuwde Seltos is in het interieur. Dat is er namelijk met grote stappen op vooruit gegaan van ‘acceptabel’ tot ‘erg netjes’. Er zijn nu twee grote schermen, eentje voor het instrumentarium en eentje voor het infotainmentsysteem. Beide schermen zijn 10,25 inch in diameter en onder gebracht in één paneel. Een beetje zoals bij de BMW i4 en de vernieuwde BMW 3 Serie.

Over aandrijflijnen is nog niet veel bekend. Er gaan geruchten dat er een hybride-versie komt en de rest van de motoren worden overgenomen van het pre-faceliftmodel. De auto die je op de foto’s ziet, betreft het gefacelifte model.

