De beste BMW M5 van Marktplaats is geen koopje

Een BMW M5 CS is dé M5 die je moet hebben, zeker zo’n eentje zoals deze op Marktplaats.

Deze is namelijk uitgevoerd in de kleur Frozen Green. Toen BMW M het model introduceerde was dit de kleur die werd geassocieerd met de M5 CS. In de praktijk had niet iedereen interesse om dit kleurtje op zijn of haar CS te plakken en dus is zwart of grijs een meer gangbare kleur. Saai hoor.

Chris Harris was tenminste xdd en ook deze BMW M5 CS op Marktplaats is uitgevoerd in Frozen Green. De enige juiste kleur voor een M5 CS en daarmee basta. Volgens menig journo de beste M5 die ooit op deze planeet heeft bestaan. De vraag is of BMW met de nieuwe 5 Serie dit model weet te overtreffen. Qua pk’s en een pak batterijen ongetwijfeld. Maar ook de lol factor? De M5 CS is echt wat anders.

0-100 in 3 seconden, 0-200 in 10,3 seconden. De cijfers maken misschien geen indruk op papier. Maar het is echt verschrikkelijk bloedsnel voor deze zakensedan met zijn opgefokte V8. 635 trappelende paarden en 750 Nm koppel moeten het uitvechten over vier wielen met M xDrive. Uniek voor de M5 CS zijn de vier kuipstoelen in de auto. BMW durfde dat trucje niet eens te herhalen met de M3 CS. Kortom, de M5 CS is echt andere koek.

Het speciale karakter van de dikste BMW 5 Serie tot op heden maken het ook geen koopje. Door zijn reputatie zul je diep in de buidel moeten tasten en dat is bij deze BMW M5 CS op Marktplaats niet anders. De adverteerder vraagt 189.950 euro voor het gebruikte exemplaar. De BMW in kwestie is van vorig jaar en heeft al 39.000 km gelopen. In elk geval prima kilometers na een jaartje. Nu mag de volgende ervan genieten.