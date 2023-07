BMW M3 CS – rijtest en video

Duur maar hopelijk lekker genoeg. Dat moet blijken uit de rijtest van de BMW M3 CS editie 2023.

Sinds enkele jaren is het recept voor de CS kinderlijk eenvoudig, de vorige generatie 2017 M4 CS reden we al, evenals de lekker ruige, maar ook kostbare M2 CS in 2020. Meer pk’s, meer carbon, een ruigere onderstelafstemming, minder kilogrammen en BMW pakt en passant het uiterlijk ook nog even mee.

Goede voornemens: afvallen

Je kent het wel: vanaf 1 januari minder drinken, stoppen met roken, snoepen, nieuw abonnement op de sportschool (daar leven ze van: de starters in januari), een volledig nieuwe IK wordt geboren. Ook geinig dat ik denk dat in dit geval het dus wel “wordt” met een t moet zijn. Is er een Nederlandse leraar in de zaal die dit kan uitleggen of rechtzetten. Waarschijnlijk begint het al verkeerd met de volledig verkeerde zinsconstructie.

Leuk he, we begonnen met goede voornemens en eindigen ergens in het moeras. Klinkt dat even bekend over goede voornemens? Over het gewichtsverlies van de M3 CS ten opzichte van de M3 (Competition) kunnen we kort zijn: het telt wel, maar verschil maakt het niet. De M3 verloor 1.1% van zijn gewicht van 1.765kg, alsof wij een kilogrammetje (of nog minder) afvallen. Daar kan je geen big deal van maken, maar BMW doet het wel.

Aan de andere kant: 20 kg is er wel af. Het is ook weer niet niks. BMW kreeg het voor elkaar door toepassing van carbon fiber reinforced plastics (CFRP) voor de motorkap, de nieuwe splitter, luchtinlaten, spoiler op de achterklep, de diffuser en het dak. Wellicht belangrijker dan de verloren grammen is dat het er wel cool uitziet.

Nog meer coole dingen

De frontsplitter is echt origineel, maar zo uit de collectie van Halfords lijkt te komen. Begrijp me niet verkeerd: ik vind hem wel leuk, maar dan ook nog maar net. Zonder splitter was ik ook wel blij geweest.

Het hele kleurenschema is een tikje Sjonnie, maar ik pruim het wel. Wel jammer dat de gele dagrijverlichting alleen die kleur heeft bij openen van de auto. Rode backdrops in de logo’s en gouden wielen maken het kleurenfestijn af. En dat op een groene M3. Opvallend is het zeker.

Ook een lichtgewicht interieur

Er was in de familie van M-modellen ook al een andere lichtgewicht versie in de vorm van de M4 CSL. Daarin heeft BMW de achterbank met pensioen gestuurd, zodat de M4 CSL een strikte tweezitter is. Gelukkig haalt BMW dit soort fratsen niet uit bij de M3 CS, die heeft gewoon een achterbank.

Wel heeft de BMW M3 CS de carbon kuipzetels, die met het aflegvakje voor een lichaamsdeel wat alleen mannen hebben. Of mag ik dat niet meer schrijven omdat het niet woke is? Die stoelen zien er ontzettend geil uit, maar ze zijn hard. Erg hard, op lange afstanden word je er echt niet blij van.

Minder erg is dat de armsteun in de middenconsole is verdwenen. Blijkbaar gebruik ik die toch nooit, ik heb de steun echt niet gemist. Bij de vorige generatie M4 CS monteerde BMW ook (marginaal) lichtere en vooral veel eenvoudiger ogende bekleding van de portieren. Als kleine pleister op de wonde zijn de schakelflippers en de spiegelkappen van CFRP gemaakt.

Een bescheiden plusje aan vermogen

Onder de motorkap vinden we het bekende S58 motorblok: een zes-in-lijn met drie liter slagvolume die wordt gevuld door twee monoscroll turbocompressoren. De turbo-druk is voor de M3 CS is verhoogd van 1.7 naar 2.1 bar. Het is een beresterk motor met een closed deck blok met extreem stijve krukaskast, een lichtgewicht gesmede krukas, directe benzine-injectie en Valvetronic variabele kleptiming.

Het resultaat van al deze mooie techniek: een maximumkoppel van 650 Nm tussen 2,750 en 5,950 toeren per minuut. Het maximumvermogen komt uit op 550 pk tussen 6,250 en 6.250-7.200 rpm. Het is een plus van 40 pk, eveneens is het maximumkoppel over een breder toerengebied beschikbaar.

Dat vertaalt zich ook in bijzondere prestaties. Van stilstand naar 100 duurt slechts 3.4 secondes, en dat is 0.3s sneller dan M4 CSL. De 0 naar 200 km/u duurt 11,1s, wat 0,3s langzamer is. Aangezien de M3 CS altijd het M Driver’s Pack heeft is de topsnelheid begrensd op 302 km/u.

Dat de M3 CS de sprint van de M4 CSL wint, komt omdat die altijd xDrive is. Ook is de M3 CS altijd voorzien van de M steptronic automaat met acht versnellingen.

De S58 zes-in-lijn klinkt extra ruig, door de specifieke uitlaat met kleppen en een demper uit titanium. Dat levert een gewichtswinst van 4 kilogram op, maar de geluidswinst is nog belangrijker.

Liever te duur dan…

Liever te duur dan niet te koop is een mooi gevleugeld gezegde. Hou die gedachte even vast.

De standaard M3 Competition is er vanaf 138k, met vierwielaandrijving kost de M3 xDrive 143k. De M3 CS is een whopping 191.844 euro. Bijna 50 mille meer en dat voor 20 kg minder en slechts 40 pk erbij. Hij ziet er wel echt heel gaaf uit, de M3 CS. Maar. Wat. Een. Geld.

Koop hem overigens maar wel en rijdt er lekker veel mee. Dan hebben we op de redactie wat te kiezen over een jaar of 10 als de M3 CS occasions binnen bereik komen. Hij is wel gaaf namelijk.