Tesla verlaagt prijzen wéér en dit is waarom

Tesla heeft weer een prijsverlaging doorgevoerd op de Model 3 en Model Y.

Traditionele autofabrikanten krijgen behoorlijke hoofdpijn van Tesla. De Amerikaanse autobouwer speelt elk kwartaal dusdanig met de prijzen dat je ziet dat ook concurrenten vaker aan de knoppen zitten. Ook nu komt Tesla voor de zoveelste keer met een prijsverlaging voor de Model 3 en Model Y. En voordat je meteen op de bestelknop ramt: de prijsverlaging is voorlopig enkel en alleen in de Verenigde Staten.

Tesla prijsverlaging

Waarom? Het heeft simpelweg te maken met de strenge doelen die Tesla zichzelf opgelegd heeft. Afgelopen kwartaal kwam er een einde aan Tesla’s recordreeks op het gebied van leveringen. In een eerste reactie wijt het merk de verminderde leveringen aan het feit dat de fabrieken een tijdelijke productiestop hadden voor upgrades.

Doelen in 2023

Allemaal leuk en aardig. Maar als het zo doorgaat gaat Tesla zijn eigen doelen niet halen voor dit jaar. Het merk wil 1,8 miljoen auto’s leveren in 2023. Daarom draait het merk weer eens aan de knoppen in een nieuwe poging de verkopen te boosten. In de Verenigde Staten zijn de Model 3 en Model Y weer enkele procenten in prijs gedaald.

De Model 3 is nu 1.250 dollar goedkoper in de States, met een vanafprijs van 38.990 dollar. De Model Y is zelfs 2.000 dollar goedkoper worden. De crossover begint nu bij 48.490 dollar. Alle kortingen bij elkaar opgeteld is de Model 3 al meer dan 17 procent in prijs gedaald sinds januari dit jaar, tekent Reuters op. De Model Y is zelfs meer dan 26 procent goedkoper geworden.

Winstmarge

De prijsverlaging op de Tesla modellen kan goed uitpakken voor de leveringen, maar pakt natuurlijk minder goed uit voor de winst. Begin vorig jaar pakte het merk nog een winstmarge van 32 procent in het eerste kwartaal. Analisten verwachten dat het dit kwartaal gaat zakken naar 19,1 procent.