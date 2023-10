Elektrische bedrijfswagens, dit is het aanbod

Voor elektrische personenauto’s is de keuze inmiddels reuze! Maar hoe zit dat met elektrische bedrijfswagens? Wat is er te kiezen?

Iedereen zal er aan moeten geloven, niet alleen de hardwerkende kantoorslaaf gaat aan de Tesla, maar ook de klussende loodgieterende pakjesbezorger zal aan de stekker moeten.

Vooralsnog is van alle busjes die dagelijks door ons land rijden slechts 1,4 procent een busje met een stekker. In absolute aantallen zijn dat er zo’n 15 duizend en dat zullen met de als paddenstoelen uit de grond schietende milieuzones rap meer moeten worden. Maar ja, die eigenwijze ondernemers blijven maar stug van die stinkende dieselbusjes kopen.

Bezwaren

Er zijn dan ook een hoop praktische bezwaren te bedenken waarom zo’n elektrische bedrijfswagen nou juist net niet geschikt is voor jouw klus. Door de zware batterijpakketten kan het laadvermogen flink minder zijn én die aanhanger met puin mag ook niet altijd achter de EV-bus.

Daarnaast kan het financieel ingewikkeld zijn. Zo’n nieuwe volledig elektrische werkbus is gewoon nog te duur. De aanschafprijs kan zomaar twee keer hoger zijn dan die van die dieseldampende versie. Dan moet zo’n elektrische bus ook nog opgeladen worden. Die fossiele bus gooi je bij de witte pomp vol met diesel, maar voor die elektrische moet er geladen worden. Waar komt die laadpaal (thuis, op het werk) en wanneer laadt je medewerker de bus op?

Zwaargewichten

Dan nog een laatste kwestie. De allergrootste bussen willen namelijk in de volledig elektrische variant nog wel eens (inclusief laadvermogen) boven de 3.500 kilo uitkomen. Nu was er een uitzondering voor zwaargewichten met een stekker tot 4.250 kilogram, maar per 1 oktober bestaat die uitzondering niet meer. Voor zo’n zwaar exemplaar moet je nu dus een vrachtauto rijbewijs hebben, een tachograaf en mag je nog maar 80. Lastig.

Maar goed, genoeg bezwaren genoemd, laten we kijken naar wat er wel kan. Dit is er al wél te kiezen voor de busjesrijdende medemens die wil overstappen naar elektrisch.

Compacte bedrijfswagens

De keuze is inmiddels reuze. In alle soorten en maten. We nemen het even met je door in de volgorde van formaat. Allereerst de compacte bedrijfswagens. Hier is het aanbod inmiddels behoorlijk groot.

Eerst een vijfling die uit dezelfde fabriek komt. De Peugeot e-Partner, de Citroën ë-Berlingo, de Opel Combo-e, de Fiat e-Doblò en de vreemde eend in de bijt, niet van Stellantis maar toch een beetje, De Toyota Proace City Electric.

De specs van deze elektrische bedrijfswagens zijn zoals te verwachten nagenoeg identiek. Laadvermogen van de auto’s is zo’n 800 kilogram, dat is zo’n 200 kg minder dan de brandstofbroeders. Binnenruimte is net zo groot. De elektromotor heeft een vermogen vaan 100 kW en de bestellers zijn voorzien van een batterijpakket van 50 kWh.

Actieradius is zo’n 275 kilometer volgens de WLTP cyclus. Een aanhanger tot 750 kg is mogelijk. Grootste onderlinge afwijking is de 10 jaar garantie die Toyota biedt ten opzichte van de 2 jaar die de Stellantis merken bieden. Dat kan voor een ondernemer wel eens het verschil maken.

Compacte drieling

Meer merken werken samen. Zo zijn de Renault Kangoo, de Mercedes-Benz Citan en de Nissan Townstar broertjes van elkaar. Allemaal vergelijkbaar, alleen dan met een ander logo op de neus. Nou ja, het aanbod en de service verschilt natuurlijk wel van elkaar en er is er maar één de Mercedes onder de compacte busjes natuurlijk.

We houden even de specs aan van de Renault. De Kangoo E-Tech, zoals de volledig elektrische variant heet, heeft een actieradius tot 314 km (WLTP) en is voorzien van een 45kWh batterijpakket.

Hij is er met een laadvermogen van 11 kW en er is een versie met een laadvermogen van 22 kW. Wat betreft laadruimte is er overigens geen verschil met de brandstofversies.

Het maximale laadvermogen valt wel een beetje tegen. Met een maximum van 537 kilo is dat beperkt voor een bedrijfswagen. Een geremde aanhanger kan dan weer wel tot 1.500 kilogram.

In de compacte bedrijfswagens geen volledig elektrisch Volkswagen Caddy, je koopt maar een ID.Buzz Cargo. Wel een volledig elektrische Ford Tourneo Courier, maar nog geen Ford Transit Courier.

Middelgrote bedrijfswagen

Ga je een maatje groter dan is er ook een boel te kiezen. Meer dan bij de kleinere varianten.

Ook hier trappen we af met de vijfling die door Stellantis gebouwd wordt. De Peugeot e-Partner, de Citroën ë-Jumpy, de Opel Vivaro-e, Fiat e-Scudo en het Japanse stiefzusje de Toyota Proace Electric.

Bij deze vijf is er keuze uit een 55 of een 75 kWh versie. De ene brengt je met een volle batterij 230 km ver en de andere 330 km. Het laadvermogen ligt rond de 1.000 kilogram (beetje afhankelijk van de versie) en het maximale trekgewicht is ook 1.000 kilogram.

Busjes met een ster op de grille

Deze mag natuurlijk niet in de lijst van elektrische bedrijfswagens ontbreken, de Mercedes-Benz eVito. Hierboven alvast een plaatje van de nieuwe die er aan komt, maar waar buiten een heleboel promotie rondom het MBUX systeem nog weinig over bekend is.

De specs van de huidige eVito dan maar. Het batterijpakket heeft een capaciteit van 66 kWh en daarmee heeft de auto een bereik tot 286 kilometer. Het laadvermogen verschilt per lengtemaat, maar is maximaal 848 kilogram. Groot nadeel, een aanhanger trekken is niet mogelijk, het trekgewicht is nul kilogram. Hopelijk is dat laatste opgelost voor de nieuwe.

Ford en Volkswagen

Misschien dan niet vertegenwoordigd in de compacte elektrische bedrijfswagens, in de categorie middelgroot zijn deze twee merken huge! Ford en Volkswagen.

Een jaar geleden al aangekondigd en nu is hij er dan bijna! Als PHEV én volledig elektrisch als de de Ford E-Transit Custom. Een actieradius tot 380 kilometer, een laadvermogen tot 1.100 kilogram en de reden waarom we hem hier wel al even expliciet in de spotlight zetten, een maximum trekgewicht tot 2.300 kilogram.

Dat laatste maakt het zo ongeveer de eerste onder de elektrische bedrijfswagens van dit formaat die interessant begint te worden voor bijvoorbeeld aannemers en dergelijke. Want met een trekgewicht van 1.000 kilo doe je niet veel als je een huisje gaat stuccen of slopen en afval wil afvoeren.

Dan de bus der bussen, maar dan elektrisch: de Volkswagen ID.Buzz Cargo. Losjes geïnspireerd op de originele VW-bus, de Bulli. De ID.Buzz is inmiddels al weer een tijdje verkrijgbaar in bestelwagen uitvoering en zien we dan ook al veel rondrijden.

De ID.Buzz Cargo wordt geleverd met een 77 kWh accupakket, wat goed is voor 424 kilometer (WLTP) actieradius. Het maximale laadvermogen ligt op 650 kilo. Ook kan de ID.Buzz Cargo maximaal 1.000 kilo trekken.

Renault

Dan die andere Fransoos. Renault. Ook een grote speler in de busjes. De Kangoo is er al volledig elektrisch en de Master ook. Maar de Renault Trafic was er nog als EV. Maar vanaf volgende maand worden de eerste exemplaren dan toch echt afgeleverd.

De Renault Trafic E-Tech is er in twee lengtematen en heeft een 52 kWh batterij. Het laadvermogen is beschikbaar tot 1.100 kilogram. Aan de trekhaak mag maximaal 920 kilo en de actieradius is maximaal 297 kilometer (WLTP). Kies je de longrange versie die begrensd is op 90 kilometer per uur dan kun je dat rijbereik nog oprekken tot 322 kilometer.

Nissan voert van de fossiele Trafic een eigen variant onder de naam Primastar. Het valt te verwachten dat die er ook als EV gaat komen.

Chinees buitenbeentje

Dan nog even aandacht voor een Chinees merk onder de paraplu van SAIC: Maxus. Met de eDeliver 3 mengt ook dit merk zich in de markt voor volledig elektrische middelgrote bedrijfswagens.

Verkrijgbaar in twee lengtes met een laadvermogen tot 930 kilogram en een actieradius tot 371 kilometer (WLTP). Het batterijpakket is een exemplaar met 50 kWh. Het maximale trekgewicht is 1.025 kilogram, met een kleine kanttekening. Het maximale treingewicht ligt met 2.750 kilo vrij laag. Hang je het maximale aan de trekhaak dan hou je maximaal 1.725 kilo over voor de auto zelf. Aangezien de eDeliver3 zelf leeg al 1.620 kilo weegt betekent dat een effectief laadvermogen van 105 kilo…

Grootste bedrijfswagens

Dan de krachtpatser, de ruimtewonders en bijna vrachtauto’s. In deze categorie vallen dus de probleemgevallen met de B-rijbewijzen. Maar er zijn er ook genoeg met een laadvermogen onder de 3.500 kilogram.

Allereerst de Volkswagen e-Crafter. Deze heeft een actieradius van 115 kilometer en een laadvermogen van 970 kilogram. Dat zijn dus maar kleine pakketjes, anders wordt de bus te zwaar. Geen aanhanger mogelijk.

Ook bij Renault kun je terecht voor een grote bus, de Renault Master E-Tech. Hier maximaal 1.100 kilo laadvermogen en een actieradius van 120 kilometer. Geen aanhanger mogelijk.

Mercedes-Benz dan. Van de eSprinter is net als van de eVito een nieuwe aangekondigd. Die kan elk moment bij de dealer arriveren. Tot die tijd kun je de oude nog kopen. Wij zouden even wachten, want Mercedes belooft met de nieuwe eSprinter een actieradius tot 400 kilometer ten opzichte van 142 kilometer van het uitgaande model. Let wel die 400 kilometer is nog maar een simulatie, nog geen definitief getal. In de stad claimt de simulatie zelfs 500 kilometer.

Ook hier zijn verdere specs nog niet bekend, dus richten we ons op het uitgaande model. Die heeft een laadvermogen tot 1.000 kilogram al naar gelang welke versie van het accupakket je kiest. Groter pakket, is meer gewicht, is minder laadvermogen. Ook hier behoort een aanhanger trekken niet tot de mogelijkheden.

Stellantis vierling

Hé, geen vijfling? Nee, Toyota koopt geen grote elektrische bedrijfswagens in bij Stellantis. Dus hier een vierling. Het zijn de Peugeot e-Partner, de Citroën ë-Jumper, de Opel Movano-e en de Fiat eDucato. Er zijn varianten met een actieradius van 200 tot 340 kilometer. Laadvermogen is afhankelijk van merk en versie die je kiest. Er zijn hier veel variabelen.

Ford E-Transit

Dan nog even de Ford E-Transit. Met een laadvermogen tot 1.967 kilogram, een actieradius tot 317 kilometer en een aanhanger tot 750 kilogram is mogelijk, maar niet bij alle uitvoeringen. Zeer bruikbaar dus voor de plaatselijk pakjesboer.

Chinese pakjes

Ook in de categorie pakjesbezorgers doet Maxus mee met de pakjes van Ali Express. De grote variant heet eDeliver 9. Hij is er met een 72 of 89 kWh batterijpakket. Met het grootste pakket is er een actieradius mogelijk tot 296 kilometer. Met een nuttig laadvermogen tot 1.350 kilogram is er aardig wat te versjouwen.

Het maximale trekgewicht is hier tot 1.500 kilo en dan zonder problemen met het treingewicht zoals bij zijn kleinere broertje. De aannemer kan in dit geval dus beter kiezen voor de grotere bus.

Nou is de lijst dan nu compleet?

Ja en nee. Er is namelijk veel te kiezen. Zo timmert Stellantis voor zijn middelgrote busjes aan de weg met een waterstofvariant. Hetzelfde doet Renault voor zijn Master.

Verder kun je nog kiezen via de grijze import kiezen voor een Ford F-150 Lightning pick-up truck. Dodge, Rivian en natuurlijk Tesla doen ook een duit in het zakje. Of wat te denken van de Kia e-Soul Cargo? met een actieradius van 452 kilometer en het comfort van een personenauto?

Kortom, als je elektrische bedrijfswagens zoekt is er inmiddels wat te kiezen. Klein, groot, enorm, luxe, pick-up. Alles kan. Maar kijk goed naar wat je nodig hebt. Rij je grote afstanden, moet je een zware aanhanger trekken of vervoer je juist alleen maar kleding binnen een milieuzone in een stad? Inmiddels is er voor ieder wat wils.

Linksom of rechtsom, van Europa en Den Haag moeten we allemaal overstappen op elektrisch rijden, ook de aannemers, loodgieters en pakjesbezorgers. De actieradiussen moeten omhoog, het laadvermogen en het trekgewicht ook.

Als het aanbod stijgt en de prijs daalt dan zal de ondernemer vanzelf eieren voor zijn geld kiezen. Er is ook subsidie beschikbaar (33 miljoen euro in 2023). Die SEBA subsidieregeling (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) waar de ondernemer 5.000 euro subsidie kan krijgen, is een steuntje in de rug. Maar het prijsverschil tussen fossiel en elektrisch is vaak veel groter. En die subsidiepot was eind augustus al weer leeg. We gaan het zien.