BMW M5 CS door Manhart gaat niet voor goud

Goud is beter dan zilver, al is het fijn dat de Manhart MH5 GTR op basis van de BMW M5 CS ietsje minder goud is.

BMW heeft sinds de laatste generatie M5 het ietwat heilige label CS toegepast op de grote sedan. De normaliter 600 pk (of 625 pk in het geval van de Competition) sterke M5 werd voorzien van ietsje meer pk, 635 stuks, en een breed scala aan upgrades waardoor het bijna een perfecte circuitauto is. Maar dan voor vier personen.

Goud

Als koper wil je wel dat men kan zien dat jouw BMW M5 de CS is. Dat doet BMW middels een ‘CS’-badge en kleine details die je als autofanaat wel herkent. Andere velgen, extra koelsleuven in de motorkap, een andere lipspoiler achter en één van de drie kleuren die je kon bestellen. Je had namelijk de keuze uit Frozen Deep Green Metallic en Brands Hatch Grey in metallic of mat (Frozen). Altijd bijgestaan door een gouden accentkleur die je terugvindt van wielen tot badges tot de grille. Onderscheidend is het wel, maar het zou toch leuk zijn om iets meer kleur aan te kunnen brengen aan de auto en ietsje minder kleur aan de gouden accenten.

Manhart MH5 GTR gaat niet voor goud

Manhart lost het probleem deels op met de nieuwe MH5 GTR op basis van de BMW M5 CS. De auto is wel het kekke groene kleurtje, maar met zilveren velgen, badges en grilles. Toch zal je de MH5 GTR niet snel verwarren met een normale M5, want er is wel het gebruikelijke scala aan striping en Manhart-logo’s toegevoegd. Ook de tekst MH5 GTR op de voorruit is een hint.

Power

We zeiden al dat de standaard BMW M5 CS 635 pk en 750 Nm levert, daar gaat de Manhart MH5 GTR flink overheen. Je hebt het nu over 788 pk en 935 Nm. Een toffe toename, al wordt niet bekend hoe veel het scheelt op de sprint. Wel wordt bekend dat mede dankzij een aangepaste uitlaat, de auto niet meer voldoet aan de TÜV-richtlijnen in Duitsland. Voor een Duitse tuner is dat ietwat knudde, maar om de auto te exporteren is dat prima.

Nieuw?

De Manhart MH5 GTR heeft eigenlijk maar één groot probleem. Daar kwam ondergetekende achter toen deze MH5 even vergeleken moest worden met de eerdere Manhart MH5 GTR. Deze nieuweling zou namelijk een gloednieuwe gelimiteerde MH5 worden waar alles nog extremer is. Toch is het allemaal niet zo extreem. Sterker nog: deze nieuwe MH5 GTR heeft exact evenveel pk en Nm als de eerdere versie. Alleen dan in het groen met andere velgen. Dat lijkt dan ook te zijn waarin deze versie afwijkt. Bovendien stapte die vorige versie ook al af van de gouden details.

Iets minder goud dan een BMW M5 CS, maar ietsje groener dan de eerdere Manhart MH5 GTR. Dit groene exemplaar kun je trouwens zo kopen, daarvoor moet je even contact opnemen met Manhart.