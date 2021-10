De bestverkochte auto van Europa is… de Tesla Model 3

Voor het eerst ligt er een EV aan kop in de Europese verkoopstatistieken. En uiteraard is het Tesla die deze primeur pakt.

We lopen voorop in Nederland, want hier hebben we de primeur al gehad. En dan doelen we op een EV die beter verkoopt dan alle benzineauto’s. De Tesla-gekte van 2019 zorgde ervoor dat de Model 3 gewoon bovenaan de verkooplijsten belande.

Op Europees niveau was dit moment nog niet aangebroken. EV-rijders worden ten slotte niet in alle landen zo gematst als in Nederland. Nu is het moment echter daar: in september was voor het eerst in de geschiedenis een EV de nummer 1 bestseller.

Dit kon natuurlijk maar één auto zijn. De bestverkochte auto van Europa was – inderdaad – de Tesla Model 3. En het was niet eens close. Er werden afgelopen maand namelijk maar liefst 24.591 stuks geregistreerd. De Renault Clio volgde op gepaste afstand met 18.264 exemplaren.

Nu is het wel zo dat de maand september een enigszins vertekend beeld geeft omdat het de laatste maand van het kwartaal is. Dan trekt Tesla traditioneel altijd nog even een eindsprint. Desondanks vielen de cijfers maar liefst 58% hoger uit dan in precies dezelfde maand vorig jaar. En dat was genoeg om de Tesla Model 3 de bestverkochte auto van Europa te maken.

Om een idee te geven hoe goed de Model 3 het deed in vergelijking met andere EV’s: de Volkswagen ID.3, Renault Zoe, Skoda Enyaq en Kia e-Niro waren samen goed voor 26.340 verkochte auto’s. En dat zijn dus de populairste EV’s waar geen Tesla-logo op zit. De Model 3 beleefde dus een absolute topmaand.

Bij Tesla hebben ze genoeg reden om het Giga Beer open te trekken. Is het niet vanwege deze cijfers, dan is het wel vanwege de order van Hertz, die eventjes 100.000 Model 3’s besteld heeft.