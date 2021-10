Hertz bestelt 100.000 (!) Tesla Model 3’s

Dat zijn de betere orders.

We schreven vorig jaar over iemand die een flinke bestelling had gedaan bij Tesla, door per ongeluk 28 Model 3’s te bestellen. Dat is peanuts bij de bestelling die nu geplaatst is. Er zijn namelijk in één keer 100.000 Tesla’s bestelt. En dat is deze keer geen foutje.

Deze bestelling komt van autoverhuurder Hertz, die graag hun wagenpark wil elektrificeren. Daarom heeft Hertz besloten 100.000 Tesla Model 3’s te bestellen, zo meldt Bloomberg.

Het ging de laatste tijd niet heel lekker met Hertz. Sterker nog: ze vroegen eerder dit jaar faillissement aan. De Amerikaanse verhuurtoko gaat nu echter weer een nieuwe start maken en heeft daarbij ambitieuze plannen. En dat houdt dus onder andere in dat Hertz heel veel Tesla’s gaat verhuren.

Met de order zou een bedrag van zo’n 4,2 miljard dollar gemoeid zijn, omgerekend 3,6 miljard euro. Het gaat om de grootste bestelling van EV’s ooit. We moeten erbij zeggen dat Rivian ook een bestelling van 100.000 voertuigen van Amazon heeft mogen noteren, maar dat ging om drie verschillende modellen.

De 100.000 Model 3’s zullen in de komende 14 maanden geleverd worden. De Tesla’s zullen bij Hertz te huren zijn in de VS, maar ook in delen van Europa. Huurders kunnen terecht bij de Tesla Superchargers, maar daarnaast gaat Hertz een eigen laadnetwerk uit de grond stampen.

Voor Tesla is dit uiteraard een flinke opsteker. Niet dat ze die nodig hadden, want de zaken gaan sowieso voor de wind. De Tesla Model 3 doet het beter dan ooit en stond afgelopen maand op nummer 1 in de Europese verkoopstatistieken.

Bron: Bloomberg