Opvolger Pagani Huayra nu al uitverkocht

De Bugatti Chiron is nog niet uitverkocht, maar de nog te onthullen Huayra-opvolger al wel.

Pagani is misschien wel het bekendste merk met de minste modellen (na DeLorean). De fabrikant heeft nog maar twee modellen op de wereld gezet, maar wordt vaak in één adem genoemd met een roemrucht merk als Bugatti.

Toegegeven, Bugatti heeft in dezelfde periode ook maar twee modellen neergezet. Zij kunnen echter profiteren van een iconische naam en de ondersteuning van VAG. Horacio is eigenlijk met niets begonnen en het is dus buitengewoon knap wat hij heeft opgebouwd.

Er zit een belangrijke mijlpaal aan te komen voor het merk, namelijk een derde model. De opvolger van de Pagani Huayra. Hoe deze gaat heten is nog niet bekend, maar het model zal ongetwijfeld weer een welluidende naam krijgen. Vooralsnog heeft het model de codenaam C10. Dat is dus waar we het nu even mee moeten doen.

Eerst nog even een herhaling van wat we al wisten: de Pagani C10 komt er in twee smaakjes. We zeggen ‘smaakjes’, maar technisch zullen dit compleet andere auto’s zijn. De eerste versie krijgt wederom een heerlijke 6,0 liter V12. Het gaat om een nieuwe, doorontwikkelde versie van het AMG-blok. Pagani gaat echter met zijn tijd mee, want er komt óók een volledig elektrische versie.

Pagani hanteert daarmee een ‘power of choice’-strategie. Ze bedienen daarmee zowel de liefhebbers van ouderwets benzinegeweld als de liefhebbers van hypermoderne elektrische sportwagens. Ook qua transmissies is er keuzevrijheid. Naast een sequentiële versnellingsbak zal de Pagani C10 ook nog altijd met handbak leverbaar zijn.

Deze strategie lijkt zijn vruchten af te werpen. In een openhartig interview met het Italiaanse Quattroruote laat Horacio namelijk weten dat alle exemplaren al bij voorbaat verkocht zijn.

Over hoeveel auto’s praten we dan? Ook dat verklapt Horacio al: er zullen circa 280 stuks gebouwd worden. Het worden er in ieder geval niet meer dan 300. De vergelijking met de Chiron die we aan het begin van het artikel maakten gaat daarom niet helemaal op. Daar worden er namelijk 500 van gebouwd.

Het is in ieder geval duidelijk dat er animo is voor de Pagani C10. Horacio laat weten dat deze volgend jaar in juni of september onthuld wordt. De Italianen kennende wordt dat september. Gelukkig wijst alles erop dat de C10 het wachten waard is. Zeker de handgeschakelde versie met V12, want dat zal echt de laatste der Mohikanen zijn.

Via: Quattroruote