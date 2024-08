De BMW tweewieler die je met autorijbewijs mag rijden

Hey, wacht eens even, is dit de eerste tweewieler van BMW waar je geen motorrijbewijs voor nodig hebt? Inderdaad!

Een BMW motorfiets was (logisch!) alleen weggelegd voor mensen met een motorrijbewijs. Maar met de introductie van de BMW CE 02 is er een model binnen het gamma van BMW Motorrad dat je ook kunt rijden met alleen je autorijbewijs. We hebben het dan over de AM rijbewijs versie van de CE 02. Een elektrische compacte tweewieler die uitermate geschikt is om de stad mee in te gaan.

Vergeet dus de parkeerproblemen en de autofiles in de stad. Nu kun je er schoon en gemakkelijk omheen rijden, ook zonder motorrijbewijs.

BMW CE 02 AM (45km/u)

Deze versie van de CE 02 is dus eigenlijk een bromfiets. Dit betekent dat je een AM rijbewijs nodig hebt. En dat krijgt iedereen die zijn autorijbewijs haalt cadeau! Dus ben je al in het bezit van het autorijbewijs B dan mag ook jij op de eParkourer door de stad rijden.

Deze versie heeft ook een ander vermogen dan de versie met volledig vermogen. De CE 02 in AM uitvoering heeft 4 kW tegenover 11 kW voor de versie met volledig vermogen. De CE 02 AM laad je in 1 uur en 25 minuten op van 20% tot 80%. De accu geeft deze eParkourer een actieradius van 50km. Optioneel kan je overigens wel een tweede accu bestellen, dan verdubbel je de range. Deze accu kost € 1.016 incl. btw

BMW CE 02 (motorrijbewijs versie)

Ben jij al de gelukkige bezitter van een motorrijbewijs dan is natuurlijk de versie met volledig vermogen het model dat jij kiest. Naast de stijging in vermogen is er ook een hogere topsnelheid van 95 km/u en de motorrijbewijsversie is ook uitgerust met een extra accu. Elk van de accu’s heeft een grootte van 1,96 kWh. Dat betekent dat de motorrijbewijs 11 kW versie een accucapaciteit heeft van 3,92 kWh.

De volledig vermogen versie van deze BMW heeft met de optionele snellader 1 uur en 40 minuten nodig om van 20 tot 80% op te laden. Met twee volledig opgeladen accu’s kun je rekenen op een actieradius van circa 95km. Voldoende voor in en rond de stad, waar ook deze CE 02 zich natuurlijk het meest thuis voelt.

BMW CE 04 (de motorscooter!)

Voor de CE 04, die we sinds vorig jaar natuurlijk al kennen, heb je een motorrijbewijs (de A1 versie is voldoende) nodig. Onmiskenbaar groter en langer dan de CE 02 is deze volwassen motorscooter ook echt geschikt voor wanneer je geregeld op de snelweg te vinden bent.

Met een actieradius van circa 130km kun je met de CE 04 dan ook veel dagelijke trips maken die buiten de stad liggen. Je kunt er ook heel comfortabel met 2 personen op zitten. Met de flexibele thuislader laad je de CE 04 in iets minder dan 3,5 uur op van 0 naar 80%. Kies je voor de optionele snellader, dan doe je dat met 6,9 kW in nog maar 65 minuten.

Laden kan natuurlijk met deze elektrische motorscooter ook gewoon bij de meeste openbare laders.

Benieuwd geworden hoe het rijdt?

Ben je nu zelf ook enthousiast geworden en benieuwd hoe de CE 02 of een CE 04 rijdt? Zowel de AM als de motorrijbewijs versie staan nu bij de BMW Motorrad dealer. Maar wellicht duik je liever eerst in de BMW configurator online waar je jouw eigen CE 02 kunt samenstellen. Want natuurlijk zijn er meerdere opties om uit te kiezen, zoals een snellader, allerhande bagageopties en verschillende kleuren en zadels.

De vanafprijzen van de BMW elektrische Urban Mobility range