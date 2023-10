De BMW iX verbaast met zijn unieke duurzame eigenschappen, nog meer dan je van een elektrische BMW verwacht.

BMW staat traditioneel voor hoogwaardige techniek en rijdynamiek. Dit maakt het merk ook waar met een volwaardige elektrische modellenlijn. Elk model heeft zijn eigen kracht, maar met de iX gaat de Duitse autofabrikant nog een stapje verder. Vanuit elk opzicht is dit geen normale auto. De bijzondere features maken de iX tot een unieke elektrische BMW.

Unieke features

Het begint al met het uiterlijk van de BMW iX. Alles in het teken van uitstekende aerodynamica met een Cw waarde van slechts 0,25. Zo zijn er velgen die door hun design tot 15km extra actieradius opleveren en de gesloten grille aan de voorzijde vertolkt niet alleen de huisstijl met de ‘BMW nieren’, maar hij verbergt ook een groot aantal sensoren. Het materiaal van deze unieke grille heeft daarnaast zelfherstellende eigenschappen. Kleine oppervlaktebeschadigingen zoals steenslag verdwijnen binnen 24 uur na impact. Met recht een unieke designoplossing met grensverleggende eigenschappen.

De BMW iX heeft het formaat van een BMW X5, het is dus zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde een forse en ruime auto. Maar eigenlijk is de iX met geen enkel andere BMW te vergelijken en dat maakt nou juist deze elektrische auto zo bijzonder.

Dit is niet de enige innovatie. De iX is gebouwd met een aluminium spaceframe in een Carbon Cage. Samen met luchtvering zorgt dit voor een unieke beleving tijdens het rijden. Het is een combinatie van comfort en rijdynamiek. Andere gave details zijn de deuren zonder frames rondom de ramen en het feit dat de achteruitrijcamera is verwerkt in het BMW logo aan de achterzijde van de auto.

Uniek design en materiaalgebruik in het interieur

In het interieur gaat de innovatie verder. Een uniek stuurwiel bijvoorbeeld ten opzichte van andere BMW modellen. Het interieur is ontworpen volgens het BMW iX Shy Tech Concept. Hierbij stelt BMW de inzittenden van de iX centraal en wordt de moderne technologie op de achtergrond gehouden totdat die gewenst of nodig is. Wel de lusten van alle moderne mogelijkheden zoals perfecte audio in het interieur. Maar niet de lasten zoals zichtbaar geplaatste luidsprekers. Unieke aandacht voor details zorgt voor een rustgevend interieur.

Nog een bevestiging dat de iX zich onderscheid van andere grote SUV’s zie je terug in de middenconsole. Daar vind je een met FSC gecertificeerd hout bewerkt gedeelte, voorzien van aanraakgevoelige knoppen voor de bediening van het iDrive systeem. Het bedieningselement in de middenconsole voor het infotainment systeem is van schitterend Swarovski kristal en de automatische versnellingsbak selector is uniek vormgegeven, dit zagen we nog niet eerder bij BMW.

BMW heeft bewuste duurzame keuzes gemaakt bij het selecteren van materialen voor de BMW iX. In de auto is maar liefst 60 kilo gerecycled plastic verwerkt. Zonder dat de passagiers dit zullen doorhebben is dit verwerkt in zaken als bijvoorbeeld de structuur achter deurpanelen.

Interieurbekleding en vloermatten zijn gemaakt uit high-tech garen wat zijn oorsprong vindt in gerecycled nylon afvalmateriaal zoals visnetten uit zee. En ook als we verder kijken dan het interieur zien we dat veel van het gebruikte aluminium in de BMW iX gerecycled is.

Grensverleggend krachtig en zuinig

De aandrijflijn is grensverleggend maar toch typisch BMW. Typisch BMW want er is altijd voldoende vermogen, met tot 523 pk in het topmodel van de iX. De sprint naar honderd kilometer per uur is dan in minder dan 4,6 seconden voltooid.

Grensverleggend door de grote accu van maximaal 108,6 kWh welke zelfs tot 200 kW kan snelladen. In het geval van de iX xDrive50 is er sprake van een actieradius (WLTP) van meer dan 633 km. De accu kan in minder dan 40 minuten van 10 tot 80% (snel)laden.

De unieke aspecten van deze elektrische auto hebben je ongetwijfeld nieuwsgierig gemaakt. De nieuwe BMW iX is nu te ervaren in de showroom. Sterker nog, maak nu je keuze voor een BMW iX en je kunt dit jaar zelfs nog rijden.