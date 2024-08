Lexus NX 2014-2021 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Lexus NX 2014-2021.

De Lexus NX is precies wat helemaal hip en happening is: een luxe, premium crossover.

De autoindustrie is constant aan het veranderen. Dit betekent dat autofabrikanten daar goed op moeten inspelen. Zo is duidelijk dat crossovers populairder worden. En premium is al helemaal belangrijk voor veel kopers.

Logisch dus dat sommige merken deze twee belangrijke elementen bundelen in één auto. Het wordt al helemaal mooi als je de technische basis kunt gebruiken van een regulier volumemodel, zodat je niet een compleet nieuw platform en aandrijflijnen hoeft te ontwikkelen. Een Audi Q2 of Q3 is niet noemenswaardig duurder om te bouwen voor het Volkswagen-concern dan een vergelijkbare Seat, Skoda of Volkswagen.

Dat is precies wat Toyota met de Lexus NX heeft gedaan. Dat Lexus en Toyota tot dezelfde groep behoren, is duidelijk. In veel gevallen zoals met de IS, GS, LS en RX staat de auto op zijn eigen bodemsectie. Net zoals de Audi A4, A6 en A8 ook ‘echt’ Audi’s zijn zonder directe Volkswagen-tegenhanger. Na het succes van de Lexus LX, GX en RX komt er nog een Lexus-crossover.

In september van 2013 onthult Lexus op de IAA in Frankfurt de LF-NX Concept. Het is een compacte crossover die duidelijk onder de RX valt qua formaat. Opvallend is dat het design bijzonder extrovert is. De voorzijde met Spindle Grille (de nieuwe huisstijl van Lexus) is enorm opvallend. Het is echter niet een saaie auto met aparte grill, want de platte koplampen, scherpe vouwen in de carrosserie en het bijzondere gebruik van chroom is eveneens opvallend. De tijden dat Japanse crossovers muurbloempjes zijn, liggen alweer achter ons.

Dat zou namelijk helemaal blijken bij de officiële introductie van de Lexus NX. Natuurlijk wordt het concept wel ietsje afgezwakt, maar in grote lijnen blijft het ontwerp gelijk. De lengte is 4,64 meter, de breedte (zonder spiegels) 1,84 meter en de hoogte 1,65 meter. De basis van de Lexus NX is de Toyota RAV4. Als je ze naast elkaar zet, dan zie je de overeenkomsten qua proporties en waar de stijlen zitten, maar zowel het exterieur- als interieurdesign zijn compleet anders.

Net als de RAV4 komt de Lexus NX er alleen maar met viercilinder motoren. De instapper is een 2 liter benzinemotor die alleen leverbaar is voor de Russische markt. De tweede optie, de Lexus NX200t met de 237 pk sterke 2.0 liter turbo benzinemotor komt ook niet naar Nederland. De enige die optie die wij krijgen is de NX300h, een combinatie van een Atkinson cycle 2.5 atmosferische viercilinder en elektromotor die gezamenlijk 197 pk levert.

Helaas is het een reguliere hybride en geen PHEV (plug in) zoals bijvoorbeeld de Mitsubishi Outlander PHEV, die alleen daarom al enorm populair is. Wel heb je de keuze uit een versie met voorwielaandrijving (2WD) of vierwielaandrijving (AWD). In Nederland verkoopt de auto naar Lexus maatstaven niet verkeerd, alhoewel die paar honderd exemplaren niets zijn in vergelijking met wat de concurrentie (BMW X1, Audi Q3) wegzet. Althans, in Nederland. Wereldwijd is de Lexus NX een groot succes.

In 2017 wordt de Lexus NX voorzien van een facelift. In grote lijnen blijft de auto hetzelfde, maar de nieuwe bumpers, koplampen en wielen frissen de auto behoorlijk op. Een klein beetje déjà vu gevoel kan men niet ontgaan, temeer omdat de auto nu meer lijkt op de LF-NX Concept uit 2013. In het interieur is het grootste nieuws een nieuw infotainment-systeem. In technisch opzicht blijft alles bij het oude voor de Nederlandse versies.

Lexus staat als betrouwbaar bekend, dus de occasions zijn gewild, maar niet persé breed aangeboden. De nieuwprijs is fors en Lexus is dan wellicht betrouwbaar, maar bij premium kiest men toch snel voor de Duitse merken. Met één motorisering en een beperkt aantal uitvoeringen is het aanbod overzichtelijk. Toch zetten we voor jullie alle aandachtspunten die we konden vinden om aan te denken als je een Lexus NX 2014-2021 occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Lexus NX 2014-2021 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. Loop voor de aanschaf even door de lijst met Lexus NX 2014-2021 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Bij Lexus werken zogenoemde Takumi of meestervakmannen aan de auto’s. Die controleren alle auto’s voor ze de fabriek verlaten en dat betekent dat de auto zeer gedegen in elkaar zit. Mooie naden en schitterend lakwerk. Dat is prima voor elkaar. Wel komen we een aantal opmerkingen tegen over trillende motorkappen op de snelweg. Dat lijkt ons iets dat niet hoort bij een Lexus en dus moet worden aangepakt voor aankoop. Even de snelweg op dus bij de proefrit, want we lezen het vaker.

Er kan een wat krakerig geluid van de achterkant komen. Als we de fora moeten geloven komt dat omdat het achterklepslot wat ruimte heeft rond de metalen beugel waar hij om sluit. Een beetje softtape eromheen en het is opgelost.

Een premium crossover. Kleiner dan zijn grote broer de RX, maar toch flink wat ruimte achterin. Beenruimte en comfort achterin wordt door gebruikers als goed ervaren. Ook de kofferruimte is ruim te noemen.

De voorstoelen worden als zeer comfortabel ervaren. Wel een brede voorkeur online voor de stoelen die het merk in de F-Sport versies monteert. Die zitten als gegoten en met de wangen is het bijna onmogelijk om in de bochten te schuiven.

De zijpanelen van de deuren blijken gevoelig voor schrammen en krassen. Even goed inspecteren dus voor je de Lexus NX occasion aan gaat schaffen.

Onderstel

We hebben het hier over een crossover. De NX kan wat schommelen. De auto is vrij zwaar en geeft meer naar de cabine door wat er aan de onderkant gebeurt. Vooral eigenaren die voor de NX bijvoorbeeld een IS hebben gereden zijn hierover een tikje teleurgesteld. Wat ons betreft valt het allemaal erg mee hoor, maar test het gewoon goed uit tijdens de testrit van de Lexus NX occasion die je op het oog hebt. Hij kan wat onrustig zijn op slechte wegen, maar die heb je in Nederland eigenlijk niet superveel.

Standaard heeft de auto een onafhankelijke McPherson-voorwielophanging en een onafhankelijke multilink-achterwielophanging. De F-Sport Line heeft een adaptief onderstel dat als het goed is de afstelling aanpast aan de ondergrond. Na de facelift is het onderstel verfijnder afgesteld en is het comfort groter.

Dan nog even een opmerking over de banden. De Yokohama banden die Lexus af fabriek monteert zijn vooral gericht op zuinigheid. Meerdere eigenaren die naar verloop van tijd andere banden hebben gemonteerd, want ook Lexus banden slijten, geven aan dat het nieuwe rubber zorgt dat de auto stiller en soepeler wordt. Dus meer comfort met ander rubber. Check dus goed de banden die er onder zitten. Lexus is een premium auto dus premium banden zijn een must voor een premium rijervaring.

Aandrijflijn

Door het hybride systeem is de Lexus NX altijd een automaat. Een traploze variabele transmissie. Je kunt hem vergelijken met een CVT automaat, maar technisch zit het wel anders in elkaar. De details zal ik je hier besparen, maar er wordt bij Toyota en Lexus hybrides wel geklaagd over het loeien van de motor als je gas geeft. Nu zal je dat in de praktijk bijvoorbeeld alleen hebben als je wil invoegen op de snelweg en flink gas geeft, maar probeer het wel even uit tijdens je proefrit. Het is een producteigenschap die het concern bij elke nieuwe generatie hybrides beter onder de knie heeft, maar of jij er last van hebt moet je ervaren.

De Lexus NX is er voorwielaangedreven en met permanente vierwielaandrijving. Die extra aandrijving op de achteras wordt door de montage van een extra elektromotor geregeld.

Geen aandachtspunt maar een handigheidje. Mocht je Lexus NX niet meer willen starten en in de P-stand staan dan zit hier bij de transmissiehendel een knopje met “Shift Lock”. Hiermee haal je de auto uit de P-stand en kun je hem toch rollen naar een veilige plek, of laten slepen.

Elektronica

Ja daar hebben we toch wel een zwak punt te pakken van deze Lexus. Niet qua betrouwbaarheid, dat zit wel snor, maar het infotainment is hopeloos achterhaald. Al toen de auto nog nieuw was helaas. Geen Apple Carplay, geen Android Auto, geen touchscreen. In plaats daarvan een ouderwetse GPS navigatie die traag is en bedient moet worden met een soort touchpad in de middenconsole. Kijk alles went, maar in de huidige tijd is dit wel echt een afknapper. Er zijn aftermarket oplossingen voor, kijk wat de Lexus NX occasion die je op het oog hebt aan boord heeft en test dit heel goed uit voor je aankoopt. Het infotainment van na de facelift in 2017 is verbeterd, met een groter scherm en uiteindelijk ook Apple Carplay (vanaf 2018) en Android Auto (vanaf 2020). Maar check of dit ook echt aanwezig is, want het kwam beschikbaar door middel van een update.

Nog één dingetje over dat scherm. Check het goed op krassen, bubbels en losse hoekjes. We komen online wel wat beschadigingen en dergelijke tegen op het scherm zelf.

Lexus heeft een samenwerking met Mark Levinson voor het audiosysteem. Niet standaard, maar wel de moeite waard als je Lexus NX occasion dit aan boord heeft. Al zijn er bij de NX wat klachten over de lage warme tonen die minder tot zijn recht komen dan een vergelijkbaar Mark Levinson systeem in andere Lexus modellen.

Het hybride systeem kan het opeens niet meer doen. Dan kun je niet meer starten en dus niet meer rijden. Het woordje READY verschijnt dan ook niet meer op het dashboard. De oorzaak is een los zittende servicestekker. Deze kun je niet zelf weer vastdrukken, hier staat namelijk hoge spanning op en moet dus met speciaal geïsoleerde handschoenen worden aangedrukt.

Wat we tegenkomen online is dat de keyless entry af en toe niet meer werkt. Dit komt eigenlijk altijd door een lege batterij in de afstandsbediening. Nieuw batterijtje en klaar. Maar wel lastig als ie opeens leeg is als je ergens aankomt en de auto wil afsluiten. Wel een afwijkend batterijtje, dus wees voorbereid en heb er gewoon eentje op voorraad. Wisselen is een simpel klusje.

Motoren

Heel overzichtelijk maar één motorisering in ons land. In andere landen zeker wel te krijgen met andere aandrijflijnen, maar in Nederland is alleen de hybride verkocht. Vind je een Lexus NX occasion met een andere motorisering? Dan is het zeker te weten een importauto. Denk er dan aan dat je met onderhoud en garantie tegen uitdagingen aan kunt lopen.

Verder is er gewoon heel weinig aan te merken over de motor en het hybride systeem. Dit is gewoon iets waar Toyota en Lexus heel goed in zijn. Let wel op, het onderhoud is wel belangrijk. De onderhoudsintervallen zijn om de 15 duizend kilometer. Dat lijkt kort bij een moderne auto, maar houdt je dit schema aan, dan is de kans dat een Lexus je laat staan erg klein.

Let even op als je een Lexus NX koopt en je een aanhanger of caravan wil trekken. De motorisering is altijd hetzelfde maar alleen de AWD heeft een bruikbaar trekgewicht van 1.500 kilogram. De voorwielaangedreven versie heeft voor de facelift helemaal geen vastgesteld trekgewicht en na de facelift een gewicht van 650 kg. Hier is geen auto om een serieuze aanhanger mee te trekken.

Benzine

300h, 2.5 liter hybride met 197 pk

Aanbod Lexus NX 2014-2021 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Lexus NX 2014-2021 is er te vinden.

Op moment van schrijven zijn er zo’n 57 exemplaren van de Lexus NX 2014-2021 op Marktplaats.nl te vinden. De goedkoopste is een exemplaar uit 2015 een 300h met 200 duizend kilometer ervaring. Vraagprijs: 20.950 euro. De duurste is een 300h F-Sport uit 2020 voor 48.500 euro.

Voor het totale aanbod van Lexus NX 2014-2021 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de Lexus NX 300h Luxury Line uit 2020. Deze mochten we lenen bij Louwman Lexus in Rotterdam.