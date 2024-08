Deze neppe G-Klasse is duurder dan een echte

Veel duurder zelfs. En hij staat te koop in Nederland.

Brabus heeft al de nodige bijzondere creaties gebouwd, maar vorig jaar hebben ze zichzelf echt overtroffen. Toen kwamen ze met de Brabus Crawler, een knotsgekke off-roader met 900 pk. En daarvan heeft er nu eentje zijn weg gevonden naar Nederland.

Brabus is een Mercedes-tuner en de Crawler heeft de neus van een G-Klasse. Je zou dus denken: één en één is twee, dit is een verbouwde G-Klasse. Niets is echter minder waar. De Crawler is niet gebaseerd op een bestaande auto, maar op een eigen buizenframe van Brabus.

Brabus heeft de auto echter wel G-Wagon-kenmerken gegeven, want ja, die auto is nu eenmaal mateloos populair bij hun doelgroep. Niet alleen de neus komt bekend voor, in het interieur zien we ook het stuur en instrumentarium van een G-Klasse. Overigens wel een hele makkelijke manier om een eigen auto te bouwen: je gooit wat G-Klasse-onderdelen op een buizenframe en klaar is Kees.

De overeenkomsten gaan nog iets verder dan het uiterlijk, want wat ligt er onder de motorkap? De biturbo V8 van Mercedes, door Brabus opgeboord naar 4,4 liter. Mede daardoor levert dit blok 900 pk (!), in een auto die met 2.065 kg toch een stuk lichter is dan een echte G63.

De Brabus Crawler is ongetwijfeld een spectaculair apparaat, maar er kleeft wel een groot nadeel aan: je mag er niet mee de weg op. Nu is deze auto ook bedoeld om te off-roaden, maar je kunt dus echt alléén off-roaden en niks anders.

Deze Brabus was eerder deze week al gespot in Doetinchem, maar hij staat nu dus te koop bij Thijs Timmermans. Wij waren razend benieuwd wat dit ding moest kosten, maar helaas is de prijs op aanvraag. En Thijs Timmermans wil ook geen indicatie geven.

Daarom moeten we zelf maar een inschatting maken. De nieuwprijs van deze auto was €749.000 exclusief belastingen. Dit exemplaar is nog praktisch nieuw, en met een oplage van 15 stuks zal ‘ie niet onder de nieuwprijs verkocht worden. Reken dus op een prijs van minstens 9 ton, inclusief btw. En dan heb je nog geluk dat er geen BPM op zit.