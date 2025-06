De BPM-vriendelijke Audi Q5 e-hybrid is hier! #phev

Het was even wachten, maar de stekker Audi Q5 e-hybrid doet zijn intrede.

Toen Audi de nieuwe Q5 voorstelde was dat met een reeks benzinemotoren en een diesel. Audi beloofde al dat de PHEVs onderweg waren. Het was even wachten, maar het moment is nu daar. Maak kennis met de stekkers!

Welkom, Audi Q5 e-hybrid quattro en de Q5 Sportback e-hybrid quattro. Met de almaar stijgende BPM op benzine- en dieselauto’s zijn PHEVs nog de enige manier om een nieuwe auto ‘betaalbaar’ te kopen. En ja betaalbaar is relatief, weten we ook wel.

Beide carrosserievarianten, SUV en dus ook de Sportback, zijn beschikbaar in twee vermogensniveaus: 220 kW (299 pk) en 270 kW (367 pk). Onder de motorkap ligt steeds een 2.0 TFSI-benzinemotor, gekoppeld aan een elektromotor. In de sterkste uitvoering sprint je in 5,1 seconden naar de 100, terwijl de 299 kW-versie het in 6,2 seconden doet. De topsnelheid ligt voor beide modellen op 250 km/u.

Het grote nieuws zit ‘m in het accupakket. De capaciteit bedraagt nu 25,9 kWh (netto 20,7 kWh), een toename van maar liefst 45 procent ten opzichte van de vorige Q5 PHEV. Dat vertaalt zich naar een elektrische actieradius tot 100 km, afhankelijk van de uitvoering en rijstijl. Opladen gaat tot 11 kW AC, waarmee je in ongeveer 2,5 uur weer op 100% zit.

De Audi Q5 e-hybrid heeft altijd een S tronic-transmissie en standaard quattro ultra vierwielaandrijving. Er zijn twee rijmodi: “EV” voor volledig elektrisch rijden, en “hybrid”, waarbij de auto zelf het optimale samenspel tussen benzine- en elektromotor bepaalt. Met 100 km aan elektrische range heb je op een dagelijkse rit nog amper benzine nodig.

Regeneratief remmen ook verbeterd met dit nieuwe model. In EV-modus kun je via de flippers aan het stuur kiezen uit drie niveaus van regeneratie. Met of zonder actieve navigatie kan het systeem ook zelf bepalen wanneer afremmen zinvol is, op basis van route-informatie. Mocht je daar behoefte aan hebben.

Standaard op de Audi Q5 e-hybrid is een sportonderstel, 3-zone airco, Audi MMI experience plus en een volledig verstelbare achterbank. De krachtigere 367 pk-uitvoering heeft ook nog LED-koplampen plus, LED-achterlichten pro, een S line-interieur met sportstoelen en 19-inch aero-velgen met rode remklauwen standaard.

Prijzen starten in Duitsland bij €63.400 voor de Q5 SUV met 299 pk. De Sportback-variant begint bij €65.900, terwijl je voor de 367 pk SUV €71.800 betaalt. De duurste uitvoering, de Sportback met 367 pk, kost minimaal €74.300. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar met de lage BPM door de PHEV-constructie zullen de prijzen niet rigoureus anders zijn.

De nieuwe Q5 e-hybrids worden gebouwd in San José Chiapa (Mexico) en zijn vanaf half juni 2025 te bestellen. De marktintroductie volgt in het derde kwartaal.