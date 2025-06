Audi teaset de nieuwe Q3

Audi licht een tipje van de sluier van de nieuwe Audi Q3.

Wie met smart zit te wachten op de nieuwe Audi Q3 kan gaan aftellen. De derde generatie van de SUV wordt namelijk op 16 juni onthuld. Om iedereen alvast op te warmen dropt het merk alvast een tweetal teasende foto’s van de nieuwe Q3.

Er zijn inmiddels zo’n twee miljoen stuks wereldwijd van de eerste twee generaties verkocht en momenteel staat er geen in de showroom. Dus de derde generatie is erg welkom bij de dealer.

Gespleten koplampen

Vorige week wist onze @wouter al een gecamoufleerde Audi Q3 te spotten. Daarbij vielen al meteen de gespeten koplampen op. Die zaten bij Audi vooralsnog alleen op de elektrische modellen, maar vinden met de Q3 dus hun weg naar de brandstofauto’s van het merk.

Met de teaserfoto’s lijkt dit dus te worden bevestigd. Wouter spotte ook gespleten achterlichten. Die hebben vooralsnog alleen gezien bij de nieuwe Audi A6. De versie met een brandstofmotor.

Elektrificatie nieuwe Audi Q3

Wij verwachten niet dat de RS met vijfcilinder motor terugkeert. Wat we wel verwachten is elektrificatie. De auto komt op het MQB Evo-platform te staan. Ook de huidige Audi A3 en de Volkswagen Tiguan staan hierop. Dat betekent dat een plug-in hybride in de lijn der verwachtingen ligt.

We weten allemaal meer, aanstaande maandagavond 16 juni, als het doek van de Audi Q3 getrokken wordt. Tot dan toe moeten we het doen met de teaserplaatjes en de spionagefoto’s van @wouter.