Gloednieuwe Audi Q5 Sportback voelt als een déjà vu

Dit is niet de Q4 Sportback of de Q6 Sportback, maar de nieuwe Q5 Sportback.

Je krijgt waarschijnlijk bij het zien van de headerfoto een déjà vu, maar dit is toch echt een nieuw model. Audi zet als geen ander merk in op SUV-coupés en nu is hier weer de nieuwe Q5 Sportback. Niet te verwarren met de Q3 Sportback, de Q4 Sportback of de Q6 Sportback.

De nieuwe Q5 kregen we in zijn reguliere vorm al in september te zien. De Q5 heeft een nieuwe neus die naadloos aansluit op die van de nieuwe A5. Ook heeft de Q5 nu de achterlichten die een doorlopende balk vormen. Verder is de Q5 nog heel duidelijk te herkennen als Q5.

Nu is er dus ook wederom een Q5 Sportback, want klanten willen nog steeds zo’n hippe aflopende daklijn. Daarmee oogt de auto “gestrekt en dynamisch”. Wij zouden zeggen: koop een sedan als je een gestrekte en dynamische auto wil, maar wie zijn wij?

De Q5 Sportback heeft uiteraard hetzelfde interieur als de gewone Q5. Het dashboard heeft ook veel overeenkomsten met dat van de nieuwe A5. Dat betekent dus dat het dashboard helemaal volgebouwd is met schermen. Het scherm voor de passagier is overigens wel optioneel.

De Q5 Sportback wordt in Nederland alleen leverbaar als plug-in hybride. Dat is helaas alles wat we weten, want Audi maakt nog geen details bekend over deze aandrijflijn(en). Internationaal is er ook een SQ5 met een 367 pk sterke V6, maar die gaat helaas aan onze Nederlandse neus voorbij.

De nieuwe Q5 Sportback maakt pas in het derde kwartaal van 2025 zijn opwachting in Nederland en zal vanaf het voorjaar te bestellen zijn. Tegen die tijd weten we als het goed is de specificaties en de prijzen.