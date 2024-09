Nieuwe Audi Q5, met focus op PHEV in Nederland

Dit is de gloednieuwe en derde generatie Audi Q5.

Na twee succesvolle voorgaande generaties wil Audi dit hoofdstuk voortzetten met de derde generatie Q5. De premium SUV van het merk uit Ingolstadt staat op het Premium Platform Combustion (PPC) en krijgt met name in Nederland de focus op plug-in hybride modellen.

Exterieur

Zowel aan de buitenkant als de binnenkant heeft de SUV een lekkere make-over gehad. Modern genoeg om er weer wat jaartjes tegenaan te gaan. Je herkent de derde generatie aan de brede Singleframe grille met air-curtains aan beide kanten. De lunchtinlaten zijn groter en aan de achterzijde zit nu een doorlopende lichtstrip. Standaard staat de Q5 op 17 inch schoeisel, dit is optioneel te upgraden naar maximaal 21 inch.

Interieur

In het interieur van de derde generatie Audi Q5 staat een 14.5 inch Audi MMI OLED Display centraal, met een 11.9 inch virtual cockpit voor de bestuurder. Optioneel is een derde 10.9 inch scherm voor de passagier voorin te krijgen. Een vierde scherm? Kan ook, dan moet je het optionele head-up display mee bestellen. Het infotainmentsysteem draait op Android Automotive OS. Tevens optioneel is het Bang & Olufsen Premium Sound System (685 Watt) met 16 speakers en Vehicle Noise Compensation.

De nieuwe Q5 is de meest praktische tot nu toe zegt Audi. Er is tot 1.473 liter aan bagageruimte verkrijgbaar. USB-C-aansluitingen zijn zowel voor- als achterin te vinden met een laadcapaciteit tot 100 W. Audi heeft gekozen voor zachte materialen in het interieur om de aaibaarheid te vergroten. De voorruit is voorzien van geluiddempend materiaal voor meer stilte aan boord.

Foefjes

Wat we bij steeds meer bij Audi’s gaan zien is geavanceerde lichttechnologie. De derde generatie Audi Q5 kan meldingen laten zien in de achterverlichting voor andere automobilisten op de weg.

Denk aan een waarschuwingsfunctie voor het te dicht naderen van de auto, of waarschuwen voor een ongeval verder op de weg. Dit maakt onderdeel uit van communicatie tussen auto en auto en de infrastructuur (car-to-X) daaromheen.

Motoren

Audi Nederland laat nog weinig los over de motoren, behalve dat de focus op plug-in hybride komt te liggen. Het Duitse automerk communiceert internationaal dat er drie motoren naar de Q5 komen met de marktlancering. Dit zijn allen MHEVs, gekoppeld aan een 7-traps S tronic automaat.

Standaard staat de Q5 op een onderstel met stalen veren. Een sportonderstel is optioneel. Instapmotor is de 2.0 TFSI met 204 pk en 340 Nm aan koppels. Deze is optioneel met quattro verkrijgbaar. Daarnaast is er een 2.0 TDI met 204 pk, 400 Nm en heeft altijd quattro. Het voorlopige topmodel is de 3.0 TFSI V6 SQ5 met 367 pk en 550 Nm koppel.

Daarmee laat Audi nog niets los over plug-in hybride modellen, behalve dat ze eraan zitten te komen. Vanaf medio volgend jaar verschijnt de derde generatie Audi Q5 in Nederland, als PHEV. Meer informatie over de motoren, specs en prijzen volgen eind dit jaar, zo verwacht Audi.