De bruutste MotoGP-racer ooit had een Formule 1-motor

Een klein uitstapje naar de tweewielers. Moet kunnen.

Vlak na de eeuwwisseling stapte de motorracerij op het hoogste niveau over van 500 cc tweetaktmotoren naar 990 cc viertakt. De nieuwe formule maakte een einde aan de wilde, snerpende tweetakten van weleer die lastig te berijden waren vanwege hun piekerige vermogensafgifte.

Honda koos ervoor om met een vijfcilinder te voldoen aan het reglement. Valentino Rossi zou met deze RC211V onverslaanbaar blijken. Diverse andere teams (Yamaha en Suzuki) bouwden een viercilinder, maar Aprilia deed het in 2002 allemaal anders. Omdat driecilinders een lager minimumgewicht mochten hebben dan varianten met meer cilinders, werd voor deze setup gekozen. De motorfiets zelf woog 135 kilogram en luisterde naar de naam RS Cube.

Voor de bouw van het blok werd samengewerkt met Cosworth en feitelijk bestond de motor uit drie cilinders van een Formule 1-motor. Dat scheelde in de kosten. Pneumatische klepbediening, traction control en ride-by-wire moesten ervoor zorgen dat de berijder daadwerkelijk het gas open kon draaien zonder dat de fiets als een raket opsteeg. Deze technieken kwamen rechtstreeks uit de F1 en waren nog nooit gebruikt in de MotoGP. De verwachtingen waren hooggespannen.

Desalniettemin staat de RS Cube nu nog bekend als één van de wildste, meest ontembare fietsen uit het viertakttijdperk. Coureur Colin Edwards omschreef het rijden op dit apparaat als volgt:

“…chopping the balls off the meanest bull you can find, waving them in front of him then hopping on the back.”

Helder stukje beeldspraak! Zijn teammaatje Noriyuki Haga slaagde erin om in één seizoen maar liefst 28 keer van de Aprilia te kukelen en ook de andere coureur (Shane “Shakey” Byrne) kon de RS Cube met z’n 240+ pk’s simpelweg niet in bedwang houden. Het ride-by-wire systeem was in het begin nog verre van verfijnd. Daarnaast vibreerde de Aprilia erop los en had het blok simpelweg teveel power. Het zal je niet verbazen dat de testversie met meer dan 260 pk(!) uiteindelijk nooit in een frame is geschroefd.

Om het leed te verergeren vloog een RS Cube op volle snelheid in de fik, wat er voor zorgde dat Colin Edwards noodgedwongen van z’n fiets moest springen. Toch was het niet allemaal kommer en kwel met de Aprilia. De motor was voorzien van zeer geavanceerde vering en demping van Öhlins. Daarnaast was het koppel onderin het toerengebied ongekend voor een racemotor en het geluid was simpelweg om van te watertanden. Helaas bleek de aansturing van het blok gewoon niet verfijnd genoeg te zijn en was het frame veel te stijf om er een berijdbare racemotor van te kunnen maken.

Aprilia vertrok na 3 jaar sappelen uit de MotoGP en de RS Cube ging het museum in. Van een straatversie is het nooit gekomen. Waarschijnlijk snap je inmiddels waarom. Filmpje!